استمرار اعزام کاروانهای راهیان نور در طول سال/ تا کنون 2 میلیون نفر از مناطق عملیاتی بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی در نشست خبری که پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران برگزار شد از راهیان نور به "عملیات تأثیرگذار فرهنگی" تعبیر کرد و گفت: تا کنون حدود 2 میلیون نفر از مناطق سرزمین نور بازدید کرده اند.

سردار فضلی با اشاره به تغییر رویکرد سازمان بسیج مستضعفین و استقرار قرارگاه راهیان نور غرب و شمال غرب کشور تأکید کرد: برنامه اعزام زائران از این پس در طول سال در پنج استان خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی استمرار خواهد داشت.

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور با تأکید بر حضور اقشار مختلف مردم در کربلای ایران تصریح کرد: با وجود گرمای هوا هنوز افرادی برای حضور در جنوب و جنوب غرب ثبت نام می کنند و از اول اردیبهشت با فتح قله بازی دراز در منطقه سرپل ذهاب عملیات راهیان نور غرب و شمال غرب و کردستان با هماهنگی های گسترده مسئولان این سه استان و هدایت ستاد مرکزی راهیان نور مهیا شد.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تأمین امنیت استانهای غرب و شمالغرب توسط نیروهای مسلح افزود: اعزام کاروانها همچنان ادامه دارد و تنها در ایام بزرگداشت سالروز رحلت حضرت امام(ره) اعزام کاهش یافت و تا اواخر مهرماه و تا زمانی که شرایط جوی برای حضور کاروانهای راهیان نور مهیا باشد اعزام ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه در ماه مبارک رمضان اعزام کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به آغاز اعزام کاروانهای راهیان نور از 12 یا 22 بهمن ماه سال 88 تأکید کرد: اعزام کاروانها تا 22 بهمن سال جاری ادامه دارد و در سال گذشته 700 هزار نفر سازماندهی شده و به همین تعداد نیز میزبان حضور داوطلبانه زائران به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس بودیم.



سردار فضلی آمادگی استانهای غرب و شمالغرب و کردستان را برای خدمت رسانی به زائران سرزمین نور فراتر از سالهای گذشته خواند و با اشاره به محوریت ششگانه اعزام کاروانها راهیان نور افزود: در بخش روایتگری علاوه بر حضور راویان بومی پنج استان از رزمندگان دارای مجوز روایت گری و نیز راویان اعزامی بهره خواهیم برد.

وی از تمام مسئولان استانهای میزبان راهیان نور قدردانی کرد و گفت: در سال گذشته با پرچمداری و گرامیداشت یاد و خاطره دو شهید بزرگوار امیر سرلشکر خلبان مصطفی اردستانی و سرلشکر مهدی زین الدین اعزام کاروانهای راهیان نور آغاز شد و امسال نیز با نام فاتحان لانه جاسوسی و بازی دراز ؛ شهید سردار محسن وزوایی و شهیده مریم فرهانیان این عملیات بزرگ فرهنگی آغاز خواهد شد.

سردار فضلی با قدردانی از مردم و مسئولان استانهای غرب و شمال غرب و کردستان در میزبانی زائران سرزمین نور در سال گذشته، بر میزبانی هر چه شایسته تر از زائران در امسال نیز تأکید کرد و از مسئولان کاروانها خواست که نیازمندی های خود را با هدف تقویت رونق اقتصادی از همین مناطق تهیه کنند.

وی حداقل حضور هر کاروان در مناطق عملیاتی غرب را سه روز اعلام کرد و افزود: البته اعزام کاروانها از استانهای مختلف به دلیل طول مسافت متفاوت است.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: در سال گذشته 34 هزار نفر در شمال کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی اسکان داده شدند اما امروز برای جمعیت چند صد هزار نفری برنامه ریزی شده و محدودیتی در تعداد اعزام نخواهیم داشت.



سردار فضلی تأکید کرد: برای هر شب 80 هزار نفر فضای شب مانی در این مناطق غرب و کردستان پیش بینی شده است که در صورت لزوم از اماکن عمومی مثل مدارس و ورزشگاهها نیز بهره خواهیم برد.

وی با اشاره به تعامل ستاد راهیان نور و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مأموریت این دو نهاد را متفاوت خواند و افزود: در حال حاضر آمدن همه عزیزان با حمایت میراث فرهنگی کاملا بلامانع است و ما استقبال می کنیم اما کار و مأموریت این سازمان را انجام نمی دهیم؛ در عین حال در تلفیق این دو در امر گردشگری مناطق عملیاتی هیچ تناقضی وجود ندارد.

وی با استقبال از حضور گردشگران خارجی در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس تأکید کرد: امسال علاوه بر میزبانی زائران خارجی از کشورهای اروپایی، بسیاری از زائران از کشور لبنان و پاکستان نیز در این مناطق حضور پیدا کردند.

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور در پایان از اجرای برنامه های مختلف فرهنگی، هنری و رزمی در مناطق مورد بازدید زائران خبر داد و گفت: رزمایش" مردان آسمانی" از 12 شب در سنندج اجرا خواهد شد.