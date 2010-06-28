مجمع نمایندگان تهران پرداخت اعتبارات مصوب مترو را پیگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری، سیدرضا اکرمی، مرتضی آقا تهرانی، حسن غفوری فرد، محمد اسماعیل کوثری و علیرضا محجوب اعضای مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی روز گذشته از خطوط در حال ساخت مترو و امکانات و تجهیزات موجود بازدید کردند و از نزدیک در جریان مشکلات مترو ناشی از عدم پرداخت به موقع اعتبارات مصوب و قانونی مترو قرار گرفتند.

محمد اسماعیل کوثری در حاشیه این بازدید گفت: یکی از وظایف مجمع نمایندگان تهران، نظارت بر مشکلات و مسائل پایتخت است و به همین دلیل هرچند ماه یکبار از خطوط در حال ساخت مترو بازدید می کنیم تا علاوه بر بازدید از فعالیتها و اقدامات صورت گرفته در جریان مشکلات و موانع توسعه خطوط مترو قرار گیریم زیرا گسترش خطوط مترو برای شهر و شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی ادامه داد: ما در بازدیدهای خود به خوبی شاهد پیشرفت سریع و قابل قبول خطوط مترو بوده ایم چنانچه سال گذشته توسعه شرقی خط 4 مترو تهران تا کلاهدوز در مراحله ساخت تونل قرار داشت اما امروز این مسیر کامل شده و در صورت تامین قطارهای مورد نیاز و پرداخت اعتبارات مصوب امکان بهره برداری از ایستگاههای این مسیر وجود دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجمع نمایندگان تهران پیگیر پرداخت اعتبارات مصوب مترو است تا ساخت و توسعه مترو با سرعت انجام شود و بتوانیم از ظرفیتها و امکانات موجود به نحو احسن استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها تقاضای سفر با وسایل نقلیه عمومی افزایش می یابد که در این میان مترو نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری دارد و در تلاش هستیم تا با زمینه سازی مناسب و اجرایی شدن اعتبارات مصوب مترو شاهد خدمات رسانی بیشتر و بهتر مترو به شهروندان باشیم.

رئیس جمهور به معرکه بیاید

حجت السلام مرتضی آقا تهرانی نماینده مردم تهران نیز در حاشیه این بازدید گفت: وضعیت توسعه و پیشرفت خطوط مترو و همچنین ساخت تجهیزات بسیار خوب است به گونه ای که در بازدید از مترو احساس غرور ملی به من دست داد و امیدوارم با پیگیری نمایندگان مجلس و مجمع نمایندگان تهران برخی مشکلاتی که بر سر راه مترو قرار دارد رفع شود.

وی ادامه داد: امیدواریم مشکلات مترو تهران هرچه سریعتر رفع شود و مترو در سایر شهرها نیز با سرعت توسعه یابد.

نماینده مجلس شورای اسلامی درمورد علت تاخیر در ابلاغ و تخصیص بودجه یک میلیارد دلاری مترو تهران از صندوق ذخیره ارزی گفت: امروز از پروژه‌های مترو بازدید کردیم تا ببینیم چگونه این مسئله را مطرح و پیگیری کنیم. در این زمینه همه چیز در دست ما نیست و از سویی دیگر همه چیز در دست دولت هم نیست در این زمینه باید نشستهایی صمیمانه داشته باشیم و دست در دست هم مشکلات را رفع کنیم.

آقا تهرانی در پاسخ به اینکه آیا رئیس جمهور با تخصیص اعتبار یک میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی به مترو موافق است افزود: اعضای مجمع نمایندگان تهران در حضور رئیس جمهوراین مسئله را بررسی می کند تا مشکلات بهتر طرح شود و ایشان هم بیشتر به معرکه بیایند و همه مشکلات حل شود.

غفوری فرد: تمام تلاش خود را برای تحقق اعتبارات مصوب مترو خواهیم کرد

حسن غفوری فرد عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه بازدید از خطوط در حال ساخت مترو گفت: سال گذشته مصوب کردیم که برای توسعه مترو در کشور دو میلیارد دلار از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی اختصاص یابد و امسال نیز تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا اعتبارات مصوب پرداخت شود.

وی تاکید کرد: اگر سهم یک میلیارد دلاری مترو تهران از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی و سایر بودجه های مصوب مترو پرداخت شود امکان ساخت سالانه 30 کیلومتر مترو وجود دارد چنانچه می توان با دستگاههای حفار TBM سالانه 20 کیلومتر و به صورت دستی 10 کیلومتر تونل مترو حفر کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید بیش از پیش به توسعه حمل و نقل عمومی توجه شود که با توجه به این موضوع تلاش خواهیم کرد که هرچه زودتر بودجه یک میلیارد دلاری مترو تهران تخصیص و توسعه مترو با سرعت بیشتری انجام شود.

سروری: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تقاضای استفاده از وسایل نقلیه عمومی افزایش می باید

براساس این گزارش پرویز سروری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تقاضای مردم در استفاده از وسایل نقلیه عمومی به ویژه مترو افزایش می یابد و به همین دلیل باید اقدامات جدی تری انجام دهیم.

وی تاکید کرد: با توجه به تناسب نداشتن امکانات شهری با جمعیت ساکن باید برای گسترش حمل و نقل عمومی اقدامات جدی انجام شود و مترو به عنوان بهترین وسیله نقلیه عمومی باید برای تامین نیازهای موجود در تهران با سرعت گسترش یابد و مجمع نمایندگان تهران نیز تلاش می کنند تا حد امکان زمینه‌ها را برای تحقق این مهم فراهم کنند.

اکرمی: اراده نظام بر حل مسائل مترو است

حجت السلام سیدرضا اکرمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم در حاشیه این مراسم تاکید کرد: اراده نظام بر این است که مسائل و مشکلات مترو حل شود و توسعه سریع مترو اجرایی شود و کفایت و شایستگی ما ایرانیان در عمل و به طور کامل ظهور یابد.

وی ادامه داد: در بازدید خود از پروژه های مترو جدی و عملیاتی بودن کارها و فعال بودن را شاهد بودیم که جای تقدیر وتشکر دارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: حضور نمایندگان مجلس در بازدیدهای مترو برای این است که از نزدیک شاهد فعالیتها باشند و درجلسه آینده مجمع نمایندگان تهران در مورد آن بحث شود تا اجرای مصوبه استفاده مترو از صندوق ذخیره ارزی تسریع شود.

حجت السلام والمسلمین اکرمی با ابراز امیدواری از تحقق هرچه زودتر مصوبه برداشت یک میلیارد دلاری مترو از صندوق ذخیره ارزی گفت: توسعه مترو فواید زیادی به دنبال دارد و علاوه بر خدمات رسانی به مردم زمینه ایجاد اشتغال را به دنبال دارد.