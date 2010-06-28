شیوع سرطانهای کلیه در کشور بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین فودازی دبیر این سمینار با اعلام این خبر گفت: هدف از برگزاری این سمینار به روز رسانی اطلاعات پزشکان نسبت به تشخیص و درمان سرطان کلیه است. به ویژه آنکه طی سالیان اخیر با شناخت بهتر از فرآیند مولکولی و بیماری زایی این بدخیمی، روشهای جدید و موثرتری در درمان مراحل پیشرفته سرطان کلیه و به تبع افزایش طول عمر و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آن در دسترس قرار گرفته است.

به گفته وی در سمینار سرطان کلیه، تازه های تشخیصی سرطان کلیه و نحوه درمان آن از جمله درمانهای جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی و ایمونوتراپی، مورد بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد.

دبیر سمینار سرطان کلیه یادآور شد: بررسی گستردگی و شیوع سرطانهای کلیه در کشور، نحوه برخورد با بیماران مبتلا به سرطان کلیه و آخرین دستاوردهای علمی در تشخیص، جراحی، رادیو تراپی و درمانهای دارویی شیمی درمانی، ایمونوتراپی و... در این سمینار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: از آنجا که در درمان سرطانهای کلیه شامل جراحی و درمان های دارویی، اختلاف نظر های زیادی میان پزشکان متخصص وجود دارد، این سمینار بر آن است تا با ارایه نظرهای مختلف استادان صاحب نظر کشور، بهترین راهکارهای تشخیصی و درمانی را برای بیماران مبتلا به سرطان کلیه ارایه دهد.

فودازی در پایان اضافه کرد: این سمینار با حضور استادان و متخصصان رشته های اورولوژی، رادیوتراپی- انکولوژی، پاتولوژی، رادیولوژی و هماتولوژی- انکولوژی برپا می شود.