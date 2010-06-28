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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۴

شیوع سرطانهای کلیه در کشور بررسی می شود

شیوع سرطانهای کلیه در کشور بررسی می شود

گستردگی و شیوع سرطانهای کلیه در کشور و آخرین دستاوردهای علمی در تشخیص، جراحی، رادیوتراپی و درمانهای دارویی شیمی درمانی و... در سمینار یک روزه سرطان کلیه که 31 تیر ماه جاری در تهران برگزار خواهد شد بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین فودازی دبیر این سمینار با اعلام این خبر گفت: هدف از برگزاری این سمینار به روز رسانی اطلاعات پزشکان نسبت به تشخیص و درمان سرطان کلیه است. به ویژه آنکه طی سالیان اخیر با شناخت بهتر از فرآیند مولکولی و بیماری زایی این بدخیمی، روشهای جدید و موثرتری در درمان مراحل پیشرفته سرطان کلیه و به تبع افزایش طول عمر و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آن در دسترس قرار گرفته است.

به گفته وی در سمینار سرطان کلیه، تازه های تشخیصی سرطان کلیه و نحوه درمان آن از جمله درمانهای جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی و ایمونوتراپی، مورد بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد.

دبیر سمینار سرطان کلیه یادآور شد: بررسی گستردگی و شیوع سرطانهای کلیه در کشور، نحوه برخورد با بیماران مبتلا به سرطان کلیه و آخرین دستاوردهای علمی در تشخیص، جراحی، رادیو تراپی و درمانهای دارویی شیمی درمانی، ایمونوتراپی و... در این سمینار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: از آنجا که در درمان  سرطانهای کلیه  شامل جراحی و درمان های دارویی، اختلاف نظر های زیادی میان پزشکان متخصص وجود دارد، این سمینار بر آن است تا با ارایه نظرهای مختلف استادان صاحب نظر کشور، بهترین راهکارهای تشخیصی و درمانی را برای بیماران مبتلا به سرطان کلیه ارایه دهد.

فودازی در پایان اضافه کرد: این سمینار با حضور استادان و متخصصان رشته های اورولوژی، رادیوتراپی- انکولوژی، پاتولوژی، رادیولوژی و هماتولوژی- انکولوژی برپا می شود.

کد مطلب 1108131

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