به گزارش خبرگزاری مهر، کارولین کرسمیر»، در کتاب "فمینیسم و زیباییشناسی" میکوشد به نقش زن در تحلیلها و دیدگاههای زیباییشناختی بپردازد.
"کارولین کرسمیر"، استاد فلسفه دانشگاه دولتی نیویورک است که در این اثر میکوشد به نقش زن در تحلیلها و دیدگاههای زیباییشناختی بپردازد. وی در همین راستا نظریههای فلسفه هنر از روزگاران پیشین تاکنون را از دیدگاه جنسیت مورد بررسی قرار داده است.
کتاب "فمینیسم و زیباییشناسی"، نوشته "کارولین کرسمیر"، با ترجمه افشنگ مقصودی، در سال 1387 و از سوی انتشارات گلآذین منتشر شده است.
در نشست نقد و بررسی کتاب "فمینیسم و زیباییشناسی"، نوشته "کارولین کرسمیر"، افشنگ مقصودی، مترجم، همراه با محبوبه مباشری، درباره این کتاب سخنرانی خوهند کرد.
علاقهمندان میتوانند جهت شرکت در این نشست در روز چهارشنبه، نهم تیرماه، از ساعت 17 تا 19 به سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجهنصیر، شماره دو مراجعه کنند.
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