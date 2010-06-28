  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

کتاب "فمینیسم و زیبایی‌شناسی" بررسی می‌شود

نشست نقد و بررسی کتاب "فمینیسم و زیبایی‌شناسی" نوشته "کارولین کرس‌میر" با حضور افشنگ مقصودی، مترجم، و محبوبه مباشری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارولین کرس‌میر»، در کتاب "فمینیسم و زیبایی‌شناسی" می‏کوشد به نقش زن در تحلیلها و دیدگاه‌های زیبایی‌شناختی بپردازد.

"کارولین کرس‌میر"، استاد فلسفه دانشگاه دولتی نیویورک است که در این اثر می‌کوشد به نقش زن در تحلیلها و دیدگاه‌های زیبایی‌شناختی بپردازد. وی در همین راستا نظریه‌های فلسفه هنر از روزگاران پیشین تاکنون را از دیدگاه جنسیت مورد بررسی قرار داده است.

کتاب "فمینیسم و زیبایی‌شناسی"، نوشته "کارولین کرس‌میر"، با ترجمه افشنگ مقصودی، در سال 1387 و از سوی انتشارات گل‌آذین منتشر شده است.

در نشست نقد و بررسی کتاب "فمینیسم و زیبایی‌شناسی"، نوشته "کارولین کرس‌میر"، افشنگ مقصودی، مترجم، همراه با محبوبه مباشری، درباره این کتاب سخنرانی خوهند کرد.

علاقه‏مندان می‏توانند جهت شرکت در این نشست در روز چهارشنبه، نهم تیرماه، از ساعت 17 تا 19 به سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه‌نصیر، شماره دو مراجعه کنند.

کد مطلب 1108135

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها