جهانگیر پرهمت در گفتگو با مهر با بیان اینکه بیش از یکهزار و 200 مرکز ترویج آموزش کشاورزی در نقاط مختلف مستقر هستند، اظهار داشت: این مراکز به منظور آموزش و انتقال یافته های جدید علمی به بهره برداران و کشاورزان ایجاد شده اند که ضمن ارتباط مستقیم با آنها به رفع مشکلهای این بخش می پردازند.

وی در پاسخ به این پرسش که با وجود این مراکز چرا باز هم انتقال یافته ها بسیار کند انجام می گیرد؟ اظهار داشت: تمامی سعی سازمان این است تا یافته های این بخش در اختیار کشاورزان قرار گیرد اما گاهی از سوی کشاورزان هم تمایلی برای اینکار وجود ندارد زیرا سالهاست که کشاورزی به شکل سنتی انجام می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: آموزش مستقیم به تمامی 4 تا 5 میلیون بهره بردار امری ناممکن است و حتی اثرات آموزش به بخشی از کشاورزان نیز در بلند مدت محقق می شود.

پرهمت در خصوص اثرات پدیده خشکسالی در میان کشاورزان و راهکارهای مقابله با آن افزود: خشکسالی امری طبیعی است و کنترل آن در اختیار ما نیست اما برای مدیریت مصرف آب و محصولهایی که نیاز به آب کمتری دارند تحقیقاتی در حال انجام است.

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به پروژه های آبیاری در دست اجرا در این سازمان اشاره کرد و گفت: در سال جاری برای کاهش مصرف آب و مدیریت مزرعه پروژه های آموزشی زیادی در حال اجراست تا دانش فنی و کارهای علمی انجام شده به طور مستقیم در مزرعه عملیاتی شود

وی خطر نشان کرد: پروژه های مربوط به آبیاری و مدیریت مزرعه در یک برنامه 5 ساله تحقق می یابد.

پرهمت در خصوص تشکیل دفاتر تجاری سازی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی نیز بیان داشت: این دفاتر هنوز نوپاست و اقدامهایی را در انتفال فناوری و ایجاد پروتکل برای انتقال یافته ها به بخش کشاورزی انجام می دهد، ضمن آنکه ایجاد مراکز رشد هم از دیگر اهداف سازمان است.