جلسه سه جانبه در مجلس برای رفع مشکلات محدوده بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کوثری با بیان این که نشست نمایندگاه تهران در مورد بازار امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود، ادامه داد: در این جلسه پیرامون مشکلات موجود بین سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران در مورد ساخت و ساز و ترمیم بافت های فرسوده بازار بحث و بررسی می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه که نمایندگان هر سه بخش مسئول یعنی میراث فرهنگی، شهرداری و شهریاران حضور دارند قرار است محدوده فعالیت سازمان میراث فرهنگی که باعث نگرانی مردم شده، مشخص شود. چرا که سازمان میراث فرهنگی بر روی هر ملک، ساختمان و یا محدوده ای که نام میراث بر آن می نهد، اختیار آن از دست صاحبش خارج شده و به تملک این سازمان در می آید و این موضوع مردم را نگران کرده است.

کوثری گفت: سازمان میراث فرهنگی بر حفظ شکل کنونی بازار تاکید دارد و به مردم اجازه نمی دهد که در این محدوده ساخت و ساز انجام دهند. یعنی مردم مالک ملکی هستند اما اختیار آن را ندارند. از این رو نمایندگان تهران تصمیم گرفتند که در جلسه ای این مشکلات را رفع کنند.

وی تاکید کرد: در این جلسه که با حضور هر سه طرف داستان برگزار می شود، ما نقش میانجی را داریم تا در نهایت برای مشکلات مردم راه حلی بیابیم.



