قطبی آخر هفته به ایران باز می گردد / اردوی اتریش لغو نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی که برای زیر نظر گرفتن 4 تیم آسیایی حاضر در جام جهانی 2010 به شهرهای مختلف آفریقای جنوبی سفر کرده است، پنج شنبه یا جمعه هفته جاری و پیش از آغاز مسابقات مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی به ایران بازمی گردد.

اصغرحاجیلو سرپرست تیم ملی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: قطبی پیش از موعد مقرر به ایران بازمی گردد تا برنامه ریزی های لازم را برای برپایی اردوی تیم ملی در اتریش با فدراسیون فوتبال انجام دهد.

حاجیلو با اشاره به فشار باشگاه‌ها مبنی برتغییر زمان اردوی تیم ملی در اتریش اظهار داشت: این اردو به هیچ وجه لغو یا تغییر نخواهد کرد چرا که زمان دیگری برای برگزاری چنین اردویی جهت هماهنگی بین بازیکنان در اختیار نداریم.

وی یادآور شد: تنها درصدد هستیم درصورت امکان مدت این اردو را دو روز کاهش دهیم تا بازیکنان تیم ملی فرصت بیشتری برای آماده شدن برای آغاز لیگ داشته باشند که این تغییرهم به نظر افشین قطبی بستگی دارد.

تیم ملی فوتبال کشورمان قرار است طی روزهای 20 تیر تا 2 مرداد ماه جاری اردوی تدارکاتی خود را در کشور اتریش برپا کند.