کیفیت محصولات لبنی با واگذاری به بخش خصوصی افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، ناصر موسوی لارکانی در آستانه برگزاری نخستین همایش ملی صنعت فرآوری شیر و صنایع وابسته در مشهد، با بیان اینکه بخش خصوصی در بسیاری از فعالیت های اقتصادی و تولیدی بهتر از بخش دولتی عمل می کند، افزود: گاهی واگذاری حوزه هایی به بخش خصوصی باعث ایجاد رقابت و در نتیجه افزایش کیفیت می شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس در خصوص طرح تشکیل خانه شیر و تاثیر آن بر بهبود صنعت لبنیات کشور اظهار داشت: هر چقدر که تولید محصولات دامی و کشاورزی قانونمند شود و طی برنامه منسجم کیفیت این محصولات ارتقا یابد مسلما در جدایی از وابستگی به کشورهای دیگر موفق تر خواهیم بود.

وی افزود: طرح تشکیل خانه شیر در کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح است اما از آنجایی که مسائلی همچون آبخیزداری، منابع طبیعی و نظایر آن در اولویت بودند، بررسی آن به احتمال زیاد به سال آینده موکول خواهد شد.

موسوی لارکانی پیرامون وضعیت صادرات لبنیات ایران، تصریح کرد: در حوزه لبنیات، صادرات زیادی نداریم و فقط به کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان برخی از فرآورده های شیر را صادر می کنیم.

دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: از آنجایی که ایران کشوری کاملا اسلامی است، محصولات غذایی آن در کشورهای مسلمان خریداران زیادی دارد لذا اگر نوع و تنوع بسته بندی و همچنین کیفیت محصولات را افزایش دهیم موفق به جذب بازارهای بیشتری خواهیم بود.

وی علت پائین بودن سرانه مصرف شیر در ایران را نداشتن اطلاعات دقیق از تاثیرات و فواید شیر و مواد لبنی عنوان کرد و گفت: با همه این اوصاف یکی از اقدامات خوبی که صورت گرفته، توزیع شیردر مدارس است، چرا که وقتی بچه ها در مدرسه عادت به استفاده از این ماده مغذی می کنند برای آنها فرهنگ سازی می شود تا در منزل نیز ازاین محصول استفاده کنند.

موسوی لارکانی، برگزاری اینگونه همایش ها در سطح ملی را بسیار موثر و مفید ارزیابی کرد و افزود: در اینگونه همایش ها می توان از مقالات ارسال شده،تجربیات کارخانه داران، دامداران و متخصصان استفاده کرد که باعث افزایش رانمان تولید خواهد شد.

نخستین همایش ملی صنعت فراوری شیر و صنایع وابسته از 7 مرداد ماه به مدت 4 روز در محل شهرک فناوری صنایع غذایی مشهد برگزار خواهد شد.