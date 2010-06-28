18 بانوی ورزشکار همدانی به اردوهای تیم ملی دعوت شدند

نرگس زینلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: از این تعداد ورزشکار، هشت نفر به عضویت تیم ملی در آمده‌اند.

وی با بیان اینکه بانوان ورزشکار استان همدان در کسب مدال های ورزشی در سطوح مختلف قدرتمند حاضر شده اند، گفت: این مدال‌ها شامل 26 مدال طلا، 33 مدال نقره، 32 مدال برنز کشور و یک مدال طلا، یک نفره و یک مدال برنز از مسابقات بین‌المللی و نیز یک مدال جهانی است.

معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی همدان اظهار داشت: دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز نیز حاصل تلاش بانوان ورزشکار استان همدان در مسابقات آسیایی بوده است.

وی با اشاره به برگزاری بیش از 86 دوره‌های آموزشی در سال گذشته، خاطر‌نشان کرد: در سال گذشته 12 دوره کلاسهای داوری در استان همدان برگزار شد.

زینلیان یادآور شد: 20 دوره مربیگری رشته‌های مختلف و 44 دوره کلاس‌های آموزش توجیهی نیزدر بخش بانوان برگزار شده است.