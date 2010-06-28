سند اشتغال پنجساله کشور به زودی تدوین و ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، حمید حاجی عبدالوهاب ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در یاسوج گفت: این سند پس از تهیه به صورت بخشی به استانها ابلاغ می شود تا در سند آمایش سرزمینی استانها مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: در این سند زمینه های مختلف کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و خدمات همه استانها و مزایای نسبی سرمایه گذاری در تمام بخشها و زیربخشها شناسایی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است تا استانها بتوانند مسیر توسعه اشتغال خود را به خوبی پیدا کنند.

وی اظهار داشت: سند اشتغال در حقیقت پلی میان دستگاههای متولی نیروی انسانی همانند وزارت کار و آموزش و پرورش و دستگاههای متولی سیاستهای اجرایی دولت همانند وزارت صنایع و معادن، کشاورزی و سایر وزارتخانه های مجری ایجاد کرده است.

حاجی عبدالوهاب افزود: در این سند راهکارهای هماهنگی این دو بخش از دولت در راستای بهره وری منابع کشور تدوین شده است.

وی بیان داشت: در این سند مشخص شده که بخش های مرتبط با نیروی انسانی از جمله وزارت کار و آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای چه نوع دوره های آموزشی برگزار کنند همچنین برنامه به وزارتخانه ها برای بکارگیری آنی این نیروهای تربیت شده، ارائه می شود.

حاج عبدالوهاب همچنین حمایت از مشاغل خانوادگی را از برنامه های دولت برای ایجاد اشتغال عنوان کرد و افزود: متقاضیان ایجاد مشاغل خانوادگی می توانند جهت ثبت نام به سایت این وزارتخانه مراجعه کنند.

وی عنوان کرد: به متقاضیان مشاغل خانگی وام های قرض الحسنه پرداخت می شود و افراد شاغل در مشاغل خانوادگی حتما باید از یک خانواده باشند.

وی همچنین از ابلاغ آئین‌نامه ساماندهی کارگران ساختمانی در راستای پوشش بیمه‌ای با همکاری شهرداری، مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی خبر داد و یادآور شد: نیروهایی که در امور ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌بایست دارای مهارت باشند در غیر این صورت باید جهت فراگیری مهارت به ادارات کار مراجعه کنند.