به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مسعود اقلامی پیش از ظهر دوشنبه در جمع بانوان شاغل همدانی افزود: در سالهای قبل زنان و دختران همدانی قطعات مورد نیاز برخی از کارخانه ها را در منازل تولید می کردند که بهتر است دوباره به این کار روی آورند.

وی با اشاره به اینکه در برخی از رشته های دانشگاهی به علت فراوانی تعداد فارغ التحصیلان امکان اشتغالزایی وجود ندارد، تاکید کرد: دانشگاهها باید در پذیرش دانشجو، جنسیت را نیز مد نظر قرار دهند چراکه اشتغال دختران پس از فارغ التحصیلی در برخی از رشته های دانشگاهی با فرهنگ ما منطبق نیست.

وی با اشاره به اینکه تسهیلاتی که به زنان اعطا می شود باید در بخش خاصی برای تولید باشد، گفت: زنان باید به کار بدون کارخانه توجه کنند.

اقلامی خاطر نشان کرد: خود اشتغالی برای زنان در برخی مشاغل خاص در نظر گرفته شده اما مشکل فروش، بازار و عرضه این محصولات وجود دارد.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان همدان با تاکید بر ایجاد نمایشگاه و فروشگاه دائمی تولیدات خانگی، افزود: نوع رشته تحصیلی زنان باید با فرهنگ جامعه مطابق باشد تا اشتغالزایی برای آنها راحت تر شود.