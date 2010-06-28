به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل دارا افزود: به منظور گسترش فرهنگ حیات بخش قرآنی و ارج نهادن به تلاشهای علمی و پژوهشی دانشجویان در حوزه های مختلف علوم و معارف قرآنی، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم همزمان با برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم اقدام به برپایی نهمین جشنواره معرفی پایان نامه های برتر قرآنی دانشجویان کشور خواهد کرد.

وی افزود: این جشنواره در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خواهد بود و از هر مقطع 5 نفر برگزیده می شوند که پایان نامه های آنها به زیور طبع آراسته خواهد شد و به برگزیدگان علاوه بر اهدای جوایز نفیس، لوح تقدیر و یادبود وزرای علوم و فناوری و ارشاد و فرهنگ اسلامی اعطا می شود.

به گزارش مهر، دانشجویان علاقمند می توانند یک نسخه از پایان نامه خود (درهریک ازمقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) را که طی 2 سال گذشته دفاع شده باشد، به وزارت علوم تحقیقات وفناوری- اداره کل امورفرهنگی- اداره فعالیتهای دینی و قرآنی ارسال کنند.