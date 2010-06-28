دروغ های بی پایان آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "فاضل عباس" تحلیلگر الایام در این مقاله می نویسد: وقتی چند روز پیش اظهارات رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا را می شنیدم که می گفت "به احتمال زیاد ایران توانائی حمله به اروپا بوسیله دهها و بلکه صدها فروند موشک را دارد، این اطلاعاتی است که سازمان اطلاعات آمریکا بدست آورده و در تصمیم گیری دولت اوباما در اصلاح سیستم دفاع موشکی مورد توجه قرار گرفته است"، به یاد آوردم که دولت سابق آمریکا به ریاست جرج بوش نیز دقیقاً چنین حرفهائی را میزد.

به نوشته این نویسنده عرب، زمانی که بوش می خواست به جهانیان نشان دهد که عراق از سلاح اتمی برخوردار است وبرای اروپا و جهانیان خطر بشمار می آید وحتی روزشماری می کرد که عراق ظرف چند ماه آینده قادر به ساخت سلاح هسته ای خواهد شد، لذا جهان، اروپا و کشورهای عربی خلیج فارس در معرض خطر هسته ای عراق قرار خواهند گرفت، ملت عراقی که بخاطر تحریم ظالمانه از سال 1990 در گرسنگی و تشنگی بسرمی برد، ولی چیزی نگذشت که حقیقت عراق برملا شد.

در ادامه این مطلب مب خوانیم : همین که عراق مورد اشغال قرار گرفت دیگر چیزی از گروههای بازرسی که قبلا به عراق رفت وآمد می کردند و در هریک از وزارتخانه های سابق عراق می ایستادند و با حمایت و توصیه های آمریکا بحران سازی می کردند، نشنیدیم. وحتی پس از اشغال و در بازدیدهای مختصری هم که داشتند اعلام کردند که چیزی پیدا نکرده اند و عراق از سلاح هسته ای برخوردار نیست و موشکهائی هم ندارد که اروپا را تهدید کند بدین ترتیب به جهانیان اعلام کردند که تمامی ادعاهای سابق کذب محض و دروغ بوده است.

در ادامه این مطلب عباس با اشاره به جو سازی آمریکا علیه ایران می نویسد : ولی متاسفانه امروزه بار دیگر عقل اعراب و مسلمانان از سوی وزیر دفاع آمریکا که باردیگر همان سناریو را تکرار می کند به بازی گرفته می شود. ولی این بار ایران با برنامه هسته ای آن و نیز موشکهای ایرانی بزرگ نمائی می شود. دولت آمریکا وقتی که در ارائه طرح موشکی اروپا برای محاصره روسیه ناکام شد، سناریوی خطر موشکهای ایران برای اروپا را مطرح نمود تا بدین ترتیب کشورهای اروپائی را برای ورود به جنگ جدیدی در خلیج فارس بکشاند.

سخنان آمریکا تنها منحصر به این امر نشد بلکه دولتهای سابق آمریکا با صدور تصمیمات معروف خود در قبال عراق و از جمله تخلیه منطقه خاورمیانه از تسلیحات کشتار جمعی، به کشورهای منطقه چنین وعده می داد که اگر عراق خلع سلاح نشود نمی توان چنین بندی را به مورد اجرا درآورد. پس از اینکه رهبران سابق عراق ازبین رفتند و عراق اشغال شد بار دیگر سناریوی جدیدی را مطرح کردند مبنی بر اینکه تا زمانی که روند صلح در خاورمیانه به انجام نرسیده، نمی توان این بند را علیه اسرائیل بمورد اجرا درآورد، و از آنجا که روند صلح همچنانکه دولت آمریکا و اسرائیل می دانند یک روند ناکام و شکست خورده ای است و اسرائیل برای وقت کشی و سوء استفاده از زمان، برای تکمیل طرح های اسکان یهودیان در سراسر سرزمین فلسطین از آن استفاده می کنند، لذا این سخن بدین معنی است که خلع سلاح هسته ای اسرائیل درکار نخواهد بود.

دست انداختن اعراب و مسلمانان از سوی آمریکا باید به پایان داده شود، عاقلانه نیست که اعراب را بدین صورت کودن و جاهل فرض کرد. تسلیحات هسته ای اسرائیل برای اروپا و جهان و از جمله برای کشورهای عربی خلیج فارس خطر بزرگی را تشکیل می دهد.

در پایان این مطلب فاضل عباس می نویسد : دیگر جنگهای بیهوده کافی است، درصورت صلح جهانی هیچ کشوری به جز رژیم اسرائیل یک تهدید نخواهد بود. بنابراین به گیتس می گوئیم دروغ کافی است، ما در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم.