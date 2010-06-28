به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین فصل از این برنامه پژوهشی به معرفی و شناخت "تادئوش کانتور" کارگردان نوگرای لهستانی اختصاص خواهد داشت و شامل نمایش فیلم اجرای "ویله پوله، ویله پوله" و مستندهایی درباره زندگی، آثار و شیوه کار این کارگردان نوگرا است که برای نخستین بار با زیرنویس فارسی به نمایش درمیآیند.
همچنین در حاشیه هر جلسه جزوههای آموزشی شامل مجموعه مقالاتی درباره تاریخچه، سبک و شیوه کار کانتور در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. این نشستها که یکشنبه هر هفته از ساعت 18 تا 20 در تالار بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار میشود شش هفته ادامه خواهد داشت.
طبق برنامه ریزی انجام شده تاریخ و موضوع جلسات به شرح ذیل است:
جلسه اول 13 تیرماه شامل پخش فیلم مستند "کانتور" با زیرنویس فارسی و ارائه مقاله شماره یک
جلسه دوم 20 تیرماه شامل فیلم اجرای "ویله پوله، ویله پوله" با زیرنویس فارسی و ارائه مقاله شماره دو
جلسه سوم 27 تیرماه شامل پخش فیلم مستند "بازگشت ادیسه: تمرینها" و ارائه مقاله شماره سه
جلسه چهارم سوم مردادماه شامل پخش فیلم اجرای "برفهای پارسال کجا هستند؟"، فیلم مستند "مانکنهای تادئوش کانتور" و فیلم مستند "تنها آن چه که میبینی وجود دارد" با زیرنویس فارسی و ارائه مقاله شماره چهار
جلسه پنجم 10 مردادماه شامل پخش فیلم مستند "تمرین، فقط تمرین" با زیرنویس فارسی و ارائه مقاله پنجم
جلسه ششم 17 مردادماه شامل پخش فیلم اجرای "کلاس مرده"، سخنرانی رضا سرور درباره "تادئوش کانتور" و ارائه مقاله شماره شش
به دلیل رویکرد آموزشی و محدودیت ظرفیت سالن در برگزاری این نشستها از علاقهمندان به حضور در این جلسات ثبتنام به عمل میآید و هنرمندان و دانشجویان برای ثبتنام از اولویت برخوردار خواهند بود. علاقهمندان به حضور در این جلسات برای ثبتنام میتوانند تا 12 تیرماه به سایت گروه تئاتر "لیو" به آدرس اینترنتی www.leevtheatergroup.com مراجعه کنند یا از ساعت 14 تا 17 با شماره 09379094014 تماس بگیرند.
فصل بعدی نشستهای نمایش فیلم گروه تئاتر "لیو" به معرفی آثار "رمئو کاسته لوچی" کارگردان نوگرای ایتالیایی اختصاص خواهد داشت.
برنامه نخستین فصل از سلسله جلسات آموزشی و پژوهشی "آشنایی با کارگردانان آوانگارد جهان" توسط گروه تئاتر "لیو" منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین فصل از این برنامه پژوهشی به معرفی و شناخت "تادئوش کانتور" کارگردان نوگرای لهستانی اختصاص خواهد داشت و شامل نمایش فیلم اجرای "ویله پوله، ویله پوله" و مستندهایی درباره زندگی، آثار و شیوه کار این کارگردان نوگرا است که برای نخستین بار با زیرنویس فارسی به نمایش درمیآیند.
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