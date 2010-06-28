به گزارش خبرگزاری مهر، منصور ترکان با بیان این مطلب اظهار داشت: آنتنها تلویزیونی و از نوع " یو- اچ – اف" – " وی – اچ – اف " و " اف – ام " است که قابـلیت پـخش تصـاویر دیجیتـالی را دارد و بـا بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا پخش تصاویر را پشتیبانی می کند.

وی در مورد چگونگی همکاری با سازمان صدا و سیما در این زمینه به برگزاری نشستهای کارشناسی برای بررسی مسایل اشاره کرد و افزود: در آخرین نشست مقرر شد برای ادامه همکاری، دو تیم کارشناسی از دو طرف در اجرای مراحل نصب و راه اندازی سیستم با یکدیگر همکاری کنند.

ترکان همچنین زمان نصب آنتن های تلویزیونی برج میلاد را به تصمیم گیری در جلسات کارشناسی فنی منوط کرد و گفت: مسئولیت سرویس و نگهداری این آنتنها در دوره گارانتی به عهده فروشنده تجهیزات و پس از آن به عهده بهره بردار است.

بهره برداری از تعدادی آنتهای مخابراتی برج میلاد که چندی پیش ترخیص شده بود آغاز شده است .



