به گزارش خبرگزاری مهر، ژیژک در این نشست به بررسی بحران سرمایه‌داری اخیر خواهد پرداخت.

ژیژک در این نشست چهار موضوع و مسئله اصلی را مورد شناسایی قرار خواهد داد. بحران بوم شناختی جهانی، عدم موازنه در نظام اقتصادی جهانی و انقلاب در حوزه ژن‌های زنده از جمله موضوعاتی هستند که ژیژک در این نشست مورد بررسی قرار می‌دهد.

ژیژک در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی پدیده شکاف و گسست اجتماعی و تبعات آن برای جوامع خواهد پرداخت. ژیژک در این نشست به تبعات شکست سرمایه‌داری خواهد پرداخت و این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد که آیا با شکست سرمایه‌داری، غرب به آخر زمان خواهد رسید؟

اسلاوی ژیژک فیلسوف، نظریه‌پرداز، جامعه‌شناس، منتقد فرهنگی و سیاست‌مدار اسلوونیایی است. شهرت ژیژک برای احیای روانکاوی ژاک لاکان برای یک خوانش جدید از فرهنگ عامه است. او رسالات گوناگونی دربارهٔ موضوعات گوناگون نگاشته است.

ژیژک در موضوعاتی چون بنیادگرایی، سرمایه‌داری، حقیقت سیاسی، جهانی‌شدن، سوبژکتیویته، حقوق انسانی، اسطوره، فضای مجازی، پسامدرنیسم، چندفرهنگ‌گرایی و پست مارکسیسم صاحبنظر است.