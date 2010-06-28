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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۷

سه طرح خدمات نوین در بانک صادرات طراحی شد

سه طرح خدمات نوین در بانک صادرات طراحی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور بازار یابی بانک صادرات کشور از طراحی سه طرح خدمات نوین بانکی در این بانک خبر داد و گفت: این طرحها بزودی وارد بازار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید محمد عباس زادگان پیش از ظهر دوشنبه در همایش معرفی خدات نوین بانک صادرات در گرگان افزود:  " کارت منفعت سپهر" و " برات کارت تضمینی" از جمله طرحهای نوین این بانک است که در هفته جاری وارد بازار می شود.

وی اظهار داشت: سایر خدمات نوین بانکی این بانک نیز بزودی وارد بازار می شود و طرح های یاد شده در شعب بانک صادرات قابل اجراست.
 
وی رونق کسب و کار و بازار را از جمله اهداف بانک صادرات اعلام کرد و گفت: این بانک به دنبال پیشرفت اقتصادی کشور است.
 
معاون امور بازاریابی بانک صادرات کشور بیان داشت: دستیابی به پیشرفت اقتصادی کشور با اجرای طرحهای نوین بانکداری محقق می شود.

این همایش با هدف معرفی کارت منفعت سپر و برات کارت تضمینی و سایر خدمات نوین بانکی در گرگان برگزار شد.
 
شماری از فعالان اقتصادی استانهای مازندران و گلستان و استادان دانشگاه دو منطقه در این همایش یکروزه شرکت داشتند. 
کد مطلب 1108175

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