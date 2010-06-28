به گزارش خبرنگار مهر محمدباقر ضیایی، نقاش و مجسمه‌ساز در نشست خبری معرفی سایت تخصصی هنر مجسمه‌سازی ایران که صبح امروز دوشنبه هفتم خرداد برگزار شد در مورد برنامه‌های این سایت گفت: اگر سایت یک نگارخانه مجازی داشته باشد می‌توان از طریق آن نمایشگاههای فروشی برگزار کرد که درصدی از مبلغ فروش به اهداف سایت مانند برگزاری نمایشگاههای گروهی و سمپوزیوم اختصاص پیدا کند.

وی در مورد حمایتهایی که باید از چنین فعالیتهایی صورت بگیرد گفت: بخش دولتی وظیفه دارد به سایتهای تخصصی مانند ما در راستای اهداف مستقل خود کمک کند. موزه یا مرکز هنرهای تجسمی به عنوان بخش دولتی هیچگاه نتوانسته است کنار انجمنها باشد.

ضیایی در مورد نقش مرکز هنرهای تسجمی در کمک به انجمنها و نهادهای خصوصی توضیح داد: این مرکز وظیفه دارد از طریق درآمدهای ملی به انجمنها کمک کند. کمترین کاری که می توانست انجام دهد ایجاد محلی برای تشیکل جلسات انجمنها بود نه اینکه انجمن‌ها دغدغه ساختمان داشته باشند و در نهایت هم محل آنها به دلیل کمبود بودجه به جای دیگر منتقل شود.

وی افزود: اگر مرکز تجسمی فعالیت بزرگی انجام می‌داد سایت ما هم جزئی از این بخش بود. نقاشی قهوه خانه‌ای هنری زیبا است اما وقتی موزه هنرهای معاصر نمایشگاهی حول این موضوع برگزار می‌کند ما نمی‌دانیم مسئولان آن چه تعریفی از مدرن و معاصر بودن دارد. من وظیفه موزه نمی‌بینم که کالبدشکافی نقاشی قهوه خانه‌ای را انجام دهد.

ضیایی در مورد موزه هنرهای معاصر تصریح کرد: آیا این موزه در سالهای اخیر آثار شاخص هنرمندان معاصر را نمایش داده است؟ وقتی وضعیت چنین است انجمنها مجبور هستند خودکفا شوند و یکی از راههای آن ایجاد سایتهایی است که به جنبه آموزشی و مالی اعضای توجه داشته باشد. ‌

انتظارمان اجازه فعالیت است

حمید شانس، دیگر مجسمه‌ساز حاضر در این نشست نیز در مورد حمایتهای دولتی گفت: کمکهای دولتی محسناتی دارد اما مسائلی را هم به همراه می‌آورد. میزان و شیوه کمکها هنر را به سمت مصنوعی شدن می‌برد مثلا اگر مجسمه‌سازی در جامعه به عنوان یک مشکل قلمداد می‌شود از طریق تعیین بودجه این بخش جایگاه آنهم مشخص می‌شود. امروزه این جایگاه مهم است و تعیین می‌کند که چه حمایتی قرار است از یک رشته انجام شود.

وی با بیان اینکه یکی از راههای سالم ماندن هنر مستقل شدن است اظهار داشت: چون مهندسی جامعه ما اقتدار زیادی دارد لزوما هر فعالیتی به عنوان امر سیاسی تلقی می‌شود. انتظار حجم‌سازان ما اجازه فعالیت است. وقتی سرقت مجمسه‌ها که ممکن است به عنوان یک دزدی در همه دنیا تلقی شود در ممکلت ما مطرح شد همه ابتدا به یک جریان دیگر فکر کردند و بعد به سراغ پدیده دزدیده شدن آثار رفتند.

شانس در ادامه در مورد مزیتهای تاسیس سایت تخصصی هنر مجسمه‌سازی ایران اظهار داشت: امکانات مجازی امروزه فقط به معرفی هنرمندان منحصر نمی‌شود. وقتی مجمسه‌سازی خودش را به دنیای مجازی متصل می‌کند بخش جدی از معضلات حل نشده سابق را می‌تواند رفع کند.

این مجسمه‌ساز در توضیح بیشتر عنوان کرد: مدتهای طولانی مجسمه‌سازی به صورت فعالیتی گسسته وجود داشت که کمی تعداد مجسمه‌سازان و عدم وجود عرصه فعالیت واقعی از دلایل این مشکل بود. فضای مجازی می‌تواند عرصه واقعی را که تا کنون وجود نداشته رفع کند و یک ارتباط پویا و زنده را میان هنرمندان بوجود بیاورد.

قدرت الله عاقلی موسس اصلی این سایت نیز توضیح داد: سایت بر اساس یک نیاز شکل گرفته است. حرکت مجسمه‌سازان ما خیلی کند بود. ما می‌خواهیم اتفاقات گذشته را جمع‌آوری کنیم و به دائره المعارفی از مجسمه‌سازی معاصر ایران برسیم.

وی همچنین در مورد تعیین تعرفه فروش آثار گفت: تعیین این تعرفه برعهده ما نیست و یک حرکت صنفی را می‌طلبد. البته انجمنی با نام مجسمه‌سازان حرفه‌ای درحال شکل‌گیری است که می‌خواهد صنفی باشد و می‌تواند به صورت قانونی، قیمتها و حتی کیفیت آثار هنری نصب شده در اماکن عمومی را بررسی کند.

رونمایی از سایت تخصصی هنر مجسمه‌سازی ایران 17 تیر از ساعت 17 تا 19 با سخنرانی محمدباقر ضیایی، حمید شانس، حمید سوری و بهروز دارش در سالن بهتون خانه هنرمندان برگزار می‌شود و همزمان به مدت یک هفته نمایشگاهی گروهی از آثار مجسمه‌سازان در نگارخانه تابستان به معرض دید عموم گذاشته می‌شود.