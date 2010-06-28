چهار پایانه مسافری نیمه متمرکز در تهران ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی آذروش با بیان این مطلب اظهار داشت: علاوه بر توسعه کمی پایانه ها، ارتقا کیفیت و خدمات رسانی در پایانه های موجود در دستور کار است و علاوه بر بهسازی و بازسازی پایانه ها، فضاهای خدماتی، رفاهی و فضای سبز در تمام پایانه ها ایجاد می شود.

وی ادامه داد: توسعه پایانه های غیر متمرکز می تواند از تردد بی دلیل شهروندان در سطح شهر برای رسیدن به پایانه ها و ایجاد ترافیک جلوگیری کند و در واقع پایانه های اقماری دسترسی شهروندان را به پایانه ها آسان می کند.

به گفته مدیر عامل سازمان پایانه ها، تا پایان سال عملیات اجرایی یکی از پایانه های نیمه متمرکز در منطقه 1 یا 18 تهران آغاز می شود.

آذروش تاکید کرد:تا زمانی که تعداد پایانه های مسافری در شهر افزایش پیدا کند، سطح خدمات رسانی به مسافران و مستقبلان و مراجعان را ارتقا می دهیم به گونه ای که شهروندان از لحظه ورود به پایانه ها تا هنگام خروج با هیچ مشکلی مواجه نشوند و از امکانات رفاهی و خدماتی ارائه شده رضایت کامل داشته باشند.



