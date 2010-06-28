180 میلیارد تومان اعتبار توسط دولت به قطار شهری مشهد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طبق توافق صورت گرفته طی بازدید از شرکت CNR که هشتمین شرکت تولید کننده قطار شهری جهان در چین است، واگنهای قطار شهری مشهد از ابتدای شهریور ماه از طریق بندر دالیان چین بارگیری و به ایران ارسال می شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: این قطارها پس از تست گرم و نهایی که یک ماه به طول می انجامد، همزمان با ایام الله دهه فجر به بهره برداری خواهند رسید.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به نیاز خط یک قطار شهری مشهد به 60 قطار جهت سرویس دهی به شهروندان تاکید کرد: ظرفیت هر قطار به طور میانگین 210 نفر است که از ابتدای شهریور ماه این تعداد قطار به تدریج طی 9 ماه تحویل استان خواهد شد.

صلاحی خاطرنشان کرد: مبلغ قرارداد برای ساخت این 60 قطار 106 میلیون یورو است که 26 میلیون یورو آن به طرف چینی پرداخت شده است.