به گزارش خبرنگار مهر، با پایان پذیرفتن فیلمبرداری فیلم سینمایی"چگونه میلیاردر شدم" به کارگردانی علی عبدالعلی زاده ساخت جلوه های ویژه تصویری و بخش های فانتزی وانیمیشن این فیلم توسط هاتف علیمردانی و محمد لطفعلی زیر نظر عبدالعلی زاده آغاز شده است.

مهدی امینی‌خواه، السا فیروز آذر، فتحعلی اویسی، کاظم افرندیا، مریم امیر جلالی، کتایون اویسی، یوسف صیادی، محمد شیری و سعید پیردوست بازیگران "چگونه میلیاردر شدم" هستند. لطفعلی وعلیمردانی کارگردان های فیلم سینمایی"راز دشت تاران" هستند که در بیست وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش درآمد.