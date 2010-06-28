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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۶

دو کارگردان جلوه‌های ویژه تصویری "چگونه میلیاردر شدم" را می‌سازند

دو کارگردان جلوه‌های ویژه تصویری "چگونه میلیاردر شدم" را می‌سازند

ساخت جلوه‌های ویژه تصویری فیلم سینمایی "چگونه میلیاردر شدم" به کارگردانی علی عبدالعلی زاده با پایان فیلمبرداری آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان پذیرفتن فیلمبرداری فیلم سینمایی"چگونه میلیاردر شدم" به کارگردانی علی عبدالعلی زاده ساخت جلوه های ویژه تصویری و بخش های فانتزی وانیمیشن این فیلم توسط هاتف علیمردانی و محمد لطفعلی  زیر نظر عبدالعلی زاده آغاز شده است.

 مهدی امینی‌خواه، السا فیروز آذر، فتحعلی اویسی، کاظم افرندیا، مریم امیر جلالی، کتایون اویسی، یوسف صیادی، محمد شیری و سعید پیردوست بازیگران "چگونه میلیاردر شدم" هستند. لطفعلی وعلیمردانی کارگردان های فیلم سینمایی"راز دشت تاران" هستند که در بیست وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش درآمد.

کد مطلب 1108190

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