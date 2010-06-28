"خیمه" به شماره 65 رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره خیمه گفتگو،‌ مصاحبه و یادداشتهایی از نویسندگانی چون جابر عناصری، کریم خان محمدى، عبدالمجید معادیخواه، سید حسین معتمدى، یوسفعلى میرشکاک، محمدباقر بهبودى، ایرج افشارسیستانى، ایرج داداشى و عبدالله متقى‌زاده را می‌توان خواند.

در سرمقاله "خیمه" با عنوان "درازدستی این کوته آستینان بین" مرتضی وافی با طرح پرسش درباره معنای "بصیرت سیاسی" خواستار روشن شدن حوزه و مرز مفاهیمی چون "پیروی از ولایت"، "تقلید از مراجع" و مرید عرفا (ابرار) بودن" از سوی گروه‌های مرجع مذهبی، سیاسی و اجتماعی شده است.

وافی در این نوشتار با ابراز تاسف از منحرف شدن برخی اهداف هیئتها نوشته است: در هیئتهای مذهبی تعریف درستی از واژگان ارائه نمی‌شود و گاهی برخی افراد، سوار بر موج احساسِ مخاطبان، مرزهای میان مفاهیم را شکسته و با اختصاص جایگاهی اغراق‌آمیز برای خود و نظریاتشان، باعث می‌شوند که هیئتها، کارکردی خلاف اهداف خود داشته باشند.

در صفحات ابتدایی خیمه، گزارشی از آنچه طی ماه گذشته در حوزه هنر عاشورایی، عتبات عالیات و حج و زیارت گذشته در این شماره آمده است. ضمن آنکه به شرح مختصری از دور دوم نشستهای عاشورا پژوهی "چهل منزل تا اربعین" نیز پرداخته شده است.

در بخش هیئت این شماره، بایدها و نبایدهای نحوه توزیع معرفت در هیئتهای مذهبی، عزاداری به عنوان یک رسانه و بررسی مجموعه هفت جلدی "عزاداری سنتی شیعیان" به چشم می‌خورد. همچنین گزارشی از تشرف برخی و همکاران خیمه به عتبات عالیات در کشور عراق و نحوه "نوحه‌خوانی در عراق" از دیگر موضوعات این بخش است.

صفحات جامعه این شماره "خیمه" با نیم‌نگاهی به باورهای شگفت‌انگیز توتمی درختان،‌ درختان مقدس ایران و قرآن را نام می‌برد و بر موضوع دخیل بستن به درخت و خرافه بودن این پدیده با ذکر مثالی از این اعتقاد (چنار خونبار الموت قزوین) موضوع را بررسی و تحلیل می‌کند.

در بخش هنر و ادبیات آئینی،‌ گزارشی از نخستین کنگره شعر فاطمی و گفتگو با یوسفعلی میرشکاک درباره ادبیات آیینی و چرایی گرایش بیشتر آن به سوگ و مرثیه و کم توجهی به مولودی و شادی‌سرایی آورده شده است.

نگاهی دیگر به ماهیت و کیفیت اشعار آیینی فارسی و مقایسه اشعار برجسته عاشورایی فارسی و عربی و نیز امام حسین(ع) در اشعار حماسی شاعران مسیحی، از دیگر موضوعات این بخش است.

همچنین در بخش هنر گزارشی از اجرای نمایشهای مذهبی و در نهایت یادداشتی اختصاصی از دکتر جابر عناصری با عنوان "أنا المسیحی ابکانی الحسین..." به چشم می‌خورد.

ماهنامه خیمه به صاحب امتیازی محمد رضا زائری، مدیرمسئولی مرتضی وافی و سردبیری میثم غضنفری در 80 صفحه منتشر شده است.