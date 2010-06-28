ذخیره تریاک 2.5 سال معتادان جهان در افغانستان / اجبار معتادان به درمان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح دوشنبه در همایش سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت:‌ امروزه با جلوه دیگری از تروریسم در جامعه مواجه هستیم که برخلاف تروریسم‌های گذشته جسم و روح افراد را مورد هدف قرار داده است.

وی گفت: یکسوی معضل مواد مخدر افرادی هستند که با انگیزه مالی این پدیده شوم را ایجاد می‌کنند و از سوی دیگر دستهایی هستند که این پدیده را ساماندهی،‌ کنترل و هدایت می‌کنند.

سردار احمدی‌مقدم گفت: برنامه چهارم توسعه تاریخ درخشان ایران در عرصه مبارزه با مواد مخدر بود که علت اصلی آن تدوین سیاستهای کلی نظام در مبارزه با مواد مخدر است. سیاستهایی که به امر مبارزه همه جانبه و متوازن برخلاف رویکرد سنتی مقابله محور پرداخته است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: تغییر الگوی مصرف و عرضه مواد مخدر موجب شده تا مبارزه با عرضه مواد مخدر در کشور کافی نباشد به نحوی که 40 میلیون معتاد به مخدرهای روانگردان که در دنیا وجود دارد در حال پیشی گرفتن از سایر معتادان به مواد سنتی است.

وی تصریح کرد: آمارهای دو سال اخیر در افغانستان مبنی بر کاهش کشت تریاک به علت ورود آفت به مزارع بسیار امیدوار کننده است ولی باطن این امر نشان می‌دهد که نباید به این آمار دل خوش کرد زیرا دپویی که در افغانستان صورت گرفته مصرف 5/2 سال معتادان جهان را تضمین کرده است.

سردار احمدی مقدم ادامه داد: سناریوهایی که در زمینه آفت به وجود آمده در مزارع کشت خشخاش افغانستان وجود دارد نشان دهنده این است که پشت انتشار این آفت افرادی هستند که از این ماجرا سود کلان می‌برند زیرا این امر موجب شده تریاکی که در سال گذشته کیلویی 40 دلار در مزارع خریداری می‌شد امسال به بیش از 130 دلار برسد.

وی اظهار داشت: اگر امنیت پایدار توسط مردم و دولت افغانستان نیز در این کشور ایجاد شود و کشت تریاک در این کشور کاهش یابد باز نباید به این موضوع امیدوار بود زیرا با تغییر الگوی مصرف، امروزه در آشپزخانه‌ها مواد صنعتی به راحتی تولید می‌شود که برخی آنها آثاری بسیار زیانبارتر از مواد سنتی دارد.

احمدی مقدم گفت: اگر در گذشته سلسله مراتبی در گرایش به اعتیاد وجود داشت امروزه افراد در همان گام نخست به خطرنا‌کترین مرحله مانند مصرف شیشه روی می‌آورند که این موضوع برای کشورها هشدار دهنده است.

وی گفت: هر فردی که به اعتیاد روی می‌آورد می‌تواند آینده چند سال بعد خود را ببیند. بر همین اساس مهمترین موضوع در پیشگیری از اعتیاد افزایش سطح آگاهی‌های جامعه است.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: راهبرد جامع و متوازن ایران منجر به تقویت یک باور و اراده ملی در سطح دستگاهها و جامعه شده که امروزه می‌توان گفت شکل گیری این اراده ملی در حوزه مبارزه با مواد مخدر دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردم نهاد و مردم را در مبارزه با مواد مخدر همگام کرده است.

وی با اشاره به سازماندهی آمار در کشور گفت: یکی از دستاوردهای برنامه چهارم توسعه سازماندهی آمار بود زیرا افراط و تفریط در آمارها مشکلات بسیاری را در جامعه ایجاد می‌کند. بر همین اساس سازماندهی آمار و صدور کتاب سالنامه آماری در حوزه مواد مخدر یکی از اقدامات بسیاری اساسی در این حوزه بود که موجب شد نیازهای تخصیص یافته در کشور مشخص و ارزیابی شود.

سردار احمدی مقدم گفت: در نیمه اول برنامه چهارساله توسعه، مبارزه با مواد مخدر در مرزها و پلیس مبارزه با مواد مخدر و انسجام دستگاهها تقویت و این اقدامات منجر به کشف 320 تا 35 درصدی مواد وارد شده به کشور شد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اقدامات مقابله‌ای ایران موجب شد تا ورود مواد مخدر به ایران کاهش یافته و قیمت آن نیز افزایش چشمگیری یابد و مسیر ترانزیت آن نیز تغییر کند.

وی گفت: ظرف سه سال آینده شاهد انسداد کامل مرزهای کشور در برابر ورود مواد مخدر خواهیم بود.

احمدی مقدم تصریح کرد: نیمه دوم برنامه‌‌ها در حوزه درمان اجرا شد که طی آن آمار معتادان تحت درمان افزایش 117 درصدی نسبت به اول برنامه داشت و 700 هزار معتاد تحت پوشش درمانی قرار گرفتند.

وی گفت: 77 درصد اقدامات بخش درمان از سوی بخش خصوصی در حال انجام است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: کاهش ورود معتادان به زندانها با تغییر نگاه به معتادان موجب شد تا زندانیان مواد مخدر در برنامه چهارم توسعه به نصف رسیده و معتادان به جای زندان به مراکز درمانی فرستاده شوند.

وی گفت: هدف ستاد مبارزه با مواد مخدر در برنامه پنج ساله پنجم توسعه پیشگیری در حوزه اعتیاد است زیرا در این بخش عقب ماندگی بسیاری داریم.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: روزانه مواد جدیدی با تبلیغات فریبنده و اسامی مختلف وارد کشور می‌شود و جوانان را مورد هجوم قرار می‌دهد که باید اقداماتی برای مبارزه با این موضوع انجام شود.

تصویب سند جامع پیشگیری از اعتیاد

احمدی مقدم گفت: ‌سند جامع پیشگیری از اعتیاد به تصویب رسیده و منجر به جهشی قابل توجه در حوزه پیشگیری می شود.

وی ادامه داد: امروزه شاخصهای پیشگیری از اعتیاد در دنیا دلار و یورو است اما ایران نمی‌تواند اقدامات پیشگیرانه خود را با این موضوع بسنجد زیرا اعتباراتی که به دستگاههایی مانند بسیج در حوزه پیشگیری از اعتیاد اختصاص می‌یابد کمتر از 10درصد هزینه‌های واقعی آنان است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در طول پنج سال گذشته 4 تا 5 درصد در ورود افراد به چرخه اعتیاد کاهش داشتیم که امیدواریم در برنامه پنجم توسعه این رقم افزایش یابد.

وی با اشاره به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: در گذشته سیاستهایی برای مبارزه با مواد مخدر تدوین شد اما چون قانونی مشخص در این زمینه نداشتیم این سیاستها تنها جنبه شعاری داشت ولی اکنون با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مشکل برطرف شده و اکنون می‌توان به مبارزه در بخش مواد صنعتی پرداخت.

احمدی مقدم افزود: اجباری شدن درمان معتادان، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تغییر جریان مبارزه و برخورد از خرده فروشان به سمت توزیع کنندگان و سرکرده‌های اصلی از جمله موارد تصویب شده این قانون است.