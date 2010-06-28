مذاکره پاس همدان با دروازه بان فصل گذشته پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، پس از جدائی سوشا مکانی از پاس همدان و انصراف مهدی ثابتی از ثبت قرارداد با این تیم، مسئولان پاس با میثاق معمار زاده وارد مذاکره شدند.

گفته می شود که با توجه به جذب رحمان احمدی و عدم نیاز باشگاه پرسپولیس به وی،معمار زاده قصد پیوستن به سایر تیم های لیگ برتری را دارد.

همچنین هافبک تیم راه آهن تهران که با پاس همدان قرارداد داخلی امضاء کرده بود، با عقد قرارداد داخلی به تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پیوست.

مجید نورمحمدی هافبک فصل گذشته تیم راه ‌آهن تهران با عقد قراردادی دو ساله به تیم فوتبال ذوب آهن پیوست تا این تیم را در رقابت‌های لیگ برتر و مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا همراهی کند.

وریا غفوری نیز از پاس همدان با ثبت قراداد خود در هیات فوتبال تبریز برای همراهی شهرداری تبریز در لیگ دهم به این تیم پیوست.

تعلل مسئولان پاس در ثبت قرارداد بازیکنان موجب شده تا نفرات جذب شده یکی یکی از این تیم جدا شده و با دیگر تیم ها قرارداد امضاء کنند.