به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قدرت الله عابدی پیش از ظهر دوشنبه در جمع فعالان اقتصادی استانهای مازندران و گلستان در گرگان افزود: این گردش مالی ناشی از تولید سه محصول، گندم، جو و کلزا در استان است.

وی اظهار داشت: با توجه به مصوبه کمیته اشتغال استان مبنی بر ایجاد 17 هزار فرصت شغلی در استان در سال جاری، همکاری بیشر فعالان اقتصادی و بانکها برای تحقق این هدف ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: استان گلستان پتانسیلهای خوبی برای رشد و شکوفایی دارد و برای بالفعل شدن این استعدادها نیاز به همکاری بخش های مختلف است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان با اشاره به برخی مسائل و مشکلات فراروی استان گفت: فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی در استان باید گسترده تر شود.

عابدی به خدمات بانک صادرات در استان اشاره و اضافه کرد: تسهیلات پرداختی بانک صادرات در حوزه های مختلف در استان از رشد خوی برخوردار است.

وی عنوان کرد: 44 درصد تسهیلات این بانک در حوزه بازرگانی، 16 درصد در حوزه صنعت و 21 درصد در حوزه کشاورزی برخوردار است.

وی از مسئولان بانک صادرات خواست برای توسعه اشتغال و ساخت و ساز در استان حمایت بیشتری داشته باشند.