به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی برای مقطع دکتری تخصصی رشته مواد دندانی همزمان با آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت در آبان ماه سال 89 برگزار می شود.

آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت پنجشنبه 6 آبان ماه سال جاری برگزار می شود و متقاضیان شرکت در این آزمون باید از 4 شهریور ماه سال جاری جهت دریافت اطلاعات و ثبت نام به قسمت مربوط به آزمون دکتری تخصصی سال تحصیلی 90 - 89 در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.

رشته تخصصی مواد دندانی از جمله رشته های تخصصی دندانپزشکی است که با تغییرات اعلام شده آزمون ورودی به این دوره همزمان با سایر رشته های تخصصی دندانپزشکی برگزار نشده و به آبان ماه موکول شد.

بیست و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در رشته های تخصصی از جمله ارتودانتیکس، اندودانتیکس، بیمارهای دهان و تشخیص، پاتولوژی فک و دهان، پریودانتیکس، جراحی دهان، فک و صورت، دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشکی کودکان و رادیولوژی دندان، فک و صورت روز 14 مرداد ماه 89 در 10 دانشگاه علوم پزشکی برگزار می‌شود.