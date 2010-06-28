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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۰

شرکت 10 هزار دانش آموز همدانی در طرح نشاط معنوی

شرکت 10 هزار دانش آموز همدانی در طرح نشاط معنوی

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: 10 هزار نفر از دانش آموزان استان همدان اوقات فراغت خود را در طرح تابستانی نشاط معنوی غنی می کنند.

علی محمد عبداللهی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: تاکنون 20 امامزاده در استان همدان برای اجرای طرح نشاط معنوی اعلام آمادگی کرده اند.

وی افزود: طرح نشاط معنوی تا 15 شهریور در اماکن متبرکه برگزار می شود و در این طرح درسهای احکام، معارف دینی، قرآن و اخلاق به دانش آموزان آموزش داده می شود.

وی با بیان اینکه بقاع متبرکه باید به قطب‌های فرهنگی تبدیل شوند، گفت: ایجاد نشاط معنوی، ایفای نقش فعال در راستای قطب فرهنگی بقاع متبرکه و غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در تابستان را از اهداف برگزاری این طرح است.

عبداللهی ‌نیا افزود:در همین راستا 50 مبلغ از حوزه علیمه قم برای تدریس و تربیت قرآنی این افراد به استان همدان دعوت شده ‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان یادآور شد: مخاطبان این طرح دانش ‌آموزان دختر و پسر سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه هستند و برنامه‌ ریزی برای تداوم ارتباط با مخاطبان طرح نشاط معنوی در طول ایام سال نیز در دست انجام است.

وی اظهار داشت: فعالیت‌های تفریحی، ورزشی و اجتماعی شامل برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی به اماکن مقدس، برپایی نماز جماعت و قرائت ادعیه، برگزاری مراسم مذهبی، برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی و فعال کردن کتابخانه‌های امامزادگان و بقاع متبرکه از برنامه های این طرح است.

کد مطلب 1108211

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