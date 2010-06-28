شرکت 10 هزار دانش آموز همدانی در طرح نشاط معنوی

علی محمد عبداللهی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: تاکنون 20 امامزاده در استان همدان برای اجرای طرح نشاط معنوی اعلام آمادگی کرده اند.

وی افزود: طرح نشاط معنوی تا 15 شهریور در اماکن متبرکه برگزار می شود و در این طرح درسهای احکام، معارف دینی، قرآن و اخلاق به دانش آموزان آموزش داده می شود.

وی با بیان اینکه بقاع متبرکه باید به قطب‌های فرهنگی تبدیل شوند، گفت: ایجاد نشاط معنوی، ایفای نقش فعال در راستای قطب فرهنگی بقاع متبرکه و غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در تابستان را از اهداف برگزاری این طرح است.

عبداللهی ‌نیا افزود:در همین راستا 50 مبلغ از حوزه علیمه قم برای تدریس و تربیت قرآنی این افراد به استان همدان دعوت شده ‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان یادآور شد: مخاطبان این طرح دانش ‌آموزان دختر و پسر سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه هستند و برنامه‌ ریزی برای تداوم ارتباط با مخاطبان طرح نشاط معنوی در طول ایام سال نیز در دست انجام است.

وی اظهار داشت: فعالیت‌های تفریحی، ورزشی و اجتماعی شامل برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی به اماکن مقدس، برپایی نماز جماعت و قرائت ادعیه، برگزاری مراسم مذهبی، برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی و فعال کردن کتابخانه‌های امامزادگان و بقاع متبرکه از برنامه های این طرح است.