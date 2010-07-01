انتقال ایدز از طریق اعتیاد تزریقی به صفر نرسیده است / در کاهش آسیبها موفق بودیم

دکتر مسعود مردانی پیرامون اخباری که به تازگی از سوی برخی مسئولان در مورد اینکه انتقال ایدز از طریق اعتیاد تزریقی در کشور به صفر رسیده است، به خبرنگار مهر گفت: در زمینه کاهش آسیبها در کشور موفقیتهای زیادی داشته ایم اما به نظر نمی رسد که انتقال ایدز از طریق اعتیاد تزریقی به صفر رسیده باشد.

سردار اسماعیل احمدی مقدم، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشور به تازگی در جمع خبرنگاران گفته بود که در طول سال گذشته رابطه اعتیاد تزریقی و ایدز بنا بر اعلام وزارت بهداشت به طور کامل قطع شده است.

رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم با بیان اینکه همچنان معتاد تزریقی مبتلا به ایدز در مراکز درمانی وجود دارد، به بخش عفونی مرکز درمانی لقمان حکیم اشاره کرد و گفت: برای اثبات موضوع می توانید از این قبیل افراد در این بخش گزارش و عکس تهیه کنید.

هچمنین دکتر عباس صداقت رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت نیز عنوان می کند که مطالعات نشان داده برنامه ‌های کاهش آسیب وزارت بهداشت در بین گروه‌های مصرف کننده تزریقی در خصوص ابتلا به ایدز تاثیر مثبت خود را در سالهای اخیر نشان داده و در 8 سال گذشته شاهد کاهش انتقال ویروس ایدز (HIV)‌ در این گروه‌ها بوده‌ایم ولی این انتقال هنوز به صفر نرسیده است.