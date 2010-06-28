کتاب قوانین محیط زیست شهری منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی کاظمی کارشناس ارشد حقوق محیط زیست ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه حقوق محیط ‌زیست شهری ابزاری موثر در اختیار مدیران شهری برای بهبود کیفیت زندگی و افزایش سطح خدمت رسانی موثر به شهروندان است اظهار داشت: حقوق زیست محیطی یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت شهری برای بهره برداری معقول از منابع طبیعی، تغییر کاربریها و حفظ و بقای جوامع انسانی به حساب می‌آید.

وی افزود: یکی از اقداماتی که در سال 88 شروع شده و در بهار 89 پایان یافت، تهیه و جمع‌آوری کتاب «قوانین محیط‌زیست شهری» است که این قوانین به طور مستقیم یا غیر مستقیم وظایفی را بر عهده شهرداری می‌گذارد.

کاظمی قوانین و مقررات محیط زیست شهری را در 6 دسته تقسیم بندی کرده که این موارد شامل قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیئت دولت، مصوبات شوراهایعالی، مصوبات شورایعالی محیط ‌زیست، مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، استانداردها و سایر الزامات است.

لازم به ذکر است کتاب فوق توسط مهندس سید علی کاظمی و مریم تبریزی کارشناسان ارشد حقوق محیط زیست ستاد محیط زیست به چاپ رسیده و در مناطق 22 گانه شهرداری تهران و سازمانها و ارگانهای تابع شهرداری تهران توزیع شده است.



