جمعیت 100 هزار نفری کمالشهر فاقد امکانات فرهنگی کافی هستند

رسول عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: مراکز فرهنگی کمالشهر بسیار کم است و ساکنان این منطقه مجبور می شوند نیازهای خود در این خصوص را با رفتن به مناطق دیگر تامین کنند که این مشکل باید در اسرع وقت حل شود.

وی ادامه داد: نیازمند آن هستیم که فرهنگسرا و مراکز فرهنگی به میزان کافی در کمالشهر برپا شود و در این خصوص همه نیازهای جمعیت 100 هزار نفری این منطقه در نظر گرفته شود ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که 100 هزار نفر برای یک منطقه، جمعیت کمی نیست.

این مسئول بیان کرد: همچنین امکانات ورزشی این شهر اقماری بسیار پایین است و فقط یک سالن ورزشی دولتی در این منطقه وجود دارد که این امر به نوبه خود در پایین بودن سرانه ورزشی در کمالشهر تاثیر فراوانی دارد.

خرمدشت در نظر امکانات بهداشتی در مضیقه است

عظیمی وی خصوص مشکلات خرمدشت نیز اظهار داشت: این منطقه با داشتن نیازهای فراوان از نظر امکانات بهداشتی در مضیقه است که این امر موجب پایین بودن سطح کمی و کیفی خدمات دهی بهداشتی به ساکنان این منطقه می شود و باید برای حل این مشکل تمهیدات اساسی اندیشیده شود.

وی عنوان کرد: کمالشهر ممکن است در آینده مهاجرپذیری بالایی داشته باشد زیرا قیمت ملک در این منطقه نسبت به شهر کرج پایین تر است که این امر باعث می شود افراد زیادی علاقمند به خرید ملک در کمالشهر و ساکن شدن در این منطقه باشند.

وی افزود: در کمالشهر چهار درمانگاه وجود دارد اما این تعداد، جوابگوی نیازهای جمعیت 100 هزار نفری این منطقه نیست درحالیکه بهره مندی از درمانگاه به میزان کافی، یک نیاز غیرقابل انکار برای یک منطقه است.

عظیمی خاطرنشان کرد: البته باید در نظر داشته باشیم که یک شهرک صنعتی با تعداد بالای نیروی انسانی نیز در کمالشهر برپاست که این امر باعث می شود نیازهای بهداشتی و درمانی کمالشهر افزایش یابد.

این مسئول اضافه کرد: البته صرف افزایش تعداد درمانگاه ها و سایر مراکز بهداشتی، پزشکی و درمانی کافی نیست و باید همه آنها امکانات لازم را در اختیار داشته باشند تا بتوانند به تناسب نیازهای موجود خدمات رسانی کنند و مشکلات را کاهش دهند.