احزاب نباید ابزار کسب قدرت شوند/ از دخالت احزاب در کار دولت اطلاع ندارم

به گزارش خبرنگار مهر ، لطف‌الله فروزنده امروز دوشنبه در حاشیه اولین همایش تسریح الزامات مدیریت خدمات کشوری در سال 89 در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نظر رئیس جمهور درباره فعالیت حزبی با توجه به اینکه این اواخر بیان شده احزاب در امور کشور دخالت نکنند، چیست؟ افزود: طبیعی است احزاب نباید در مسایل کشور دخالت کنند چرا که نقش آنها روشنگری است و موظفند نقاط قوت و ضعف را ببینند.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی احزاب را ابزار قدرت کرده‌اند و از این نظر برخی احزاب دولت‌ ساخته در گذشته در کشور تشکیل شده‌اند اظهار داشت: این احزاب از امکانات دولت استفاده کردند و پاتوقی شدند برای برخی افراد که فعالیت آنها از نظر ما رد است.

فروزنده ادامه داد: اما اگر جریان حزبی‌ای براساس وظیفه و تکلیف وظایفش را انجام دهد، طبیعتاً با دولت و مجموعه نظام منصفانه برخورد می‌کند و نقاط قوت را می گوید و نقاط ضعف را هم با هدف اصلاح بیان می‌کند.

قائم مقام دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبین بر اینکه آیا تا کنون دخالتی از سوی احزاب در کار دولت اتفاق افتاده است که منجر به واکنش رئیس جمهور شده است؟ گفت: من نمی‌دانم.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه وضعیت احزاب را در کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: کار حزبی نسبت به گذشته بهتر شده است و جایگاه احزاب نیز ارتقا پیدا کرده اما نیازمند زیرساخت‌هایی هستیم که فعالیت احزاب را ساماندهی کنیم که از آن جمله می‌توان به قانون احزاب که تعیین کننده نقش احزاب در انتخابات است، اشاره کرد.

فروزنده با بیان اینکه فرهنگ پذیرش حزب و کار حزبی نیز باید تبیین شود، افزود: نکته‌ حائز اهمیت در این حوزه این است که اصلاً فعالیت حزبی در نظام ما با فعالیت حزبی در نظام غرب بسیار متفاوت است چرا که در نظام ما هر فعالیت اجتماعی و فرهنگی براساس وظیفه و تکلیف انجام می‌شود و فعالیت حزبی نیز یک فعالیت اجتماعی است که فرد نه برای کسب قدرت و برای به دست آوردن جایگاه قدرت انجام می‌دهد ، بلکه به خاطر اینکه بتواند وظیفه‌اش را انجام دهد به این سمت می‌رود.

وی تاکید کرد: ‌اگر بتوانیم این فرهنگ را در کشور حاکم کنیم احزاب نیز جایگاه خود را پیدا می‌کنند و حمایتهای لازم نیز از آنان انجام می‌شود.

به عقیده فروزنده در قانون احزاب باید به این مسایل توجه شود.