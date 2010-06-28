چهار تن مواد مخدر در استان تهران امحا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس پلیس استان تهران در مراسم امحا چهار تن مواد مخدر در کرج در جمع خبرنگاران گفت: عملیات امحای مواد مخدر علاوه بر کرج در شهرستانهای قدس، شهریار، اسلامشهر و ورامین نیز اجرا شد.

سرتیپ علی رضااکبر شاهی افزود: پلیس استان تهران طی یک سال گذشته یک هزار و 360طرح منطقه ای و 29 هزار و 423 طرح پاکسازی نقاط آلوده در این استان را اجرا کرده است.

وی اضافه کرد: طی سال گذشته پلیس استان تهران 19هزار و 544 کیلوگرم انواع مواد مخدر در این استان کشف کرده است.

اکبرشاهی گفت: طی این مدت 22 هزار و 555 نفر دستگیر شدند که از این تعداد یکهزار و 705 نفر آنان قاچاقچی و بقیه نیز توزیع کننده و نگهدارنده مواد مخدر بوده اند.

وی یادآور شد: همچنین در سال گذشته 30 قبضه اسلحه گرم از قاچاقچیان کشف و بیش از 200خودروی سبک و سنگین آنان توقیف شد.

اکبرشاهی بیان داشت: از ابتدای سال جاری نیز در این استان پنج هزار و200 کیلوگرم انواع موادمخدر در این استان کشف شده است.

وی افزود: یکی از هدفهای پلیس پیشگیری از مصرف موادمخدراست که خوشبختانه در سال گذشته بیش از دو هزار کلاس آموزشی در مدرسه ها و دیگر مکانها برای 112 هزار نفر برگزار شده است.