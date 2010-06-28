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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۰

اخبار کوتاه پرسپولیس/

هافبک پرسپولیس به مس کرمان می رود / آرفی هیچ پیشنهادی ندارد!

هافبک پرسپولیس به مس کرمان می رود / آرفی هیچ پیشنهادی ندارد!

هافبک فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس برای پیوستن به تیم مس کرمان با مسئولان این باشگاه به توافق رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هافبک خوزستانی  پرسپولیس که برای رقابت های لیگ دهم در لیست مازاد علی دایی قرار گرفت فصل آینده برای نارنجی پوشان مس بازی می‌کند.

به گفته عباس علیپور مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس مراحل انتقال کلاه کج تا حدود زیادی طی شده و اگر مشکل خاصی پیش نیاید این بازیکن بزودی قراردادی با کرمانی ها امضا می کند.

اشپیتیم آرفی مهاجم پرسپولیس که برای فصل آینده مورد توجه مسئولان تیم قرار نگرفت، پس از اینکه پیشنهاد خاصی برای حضور در لیگ ایران دریافت نکرد، به کشورش باز می گردد. این بازیکن تمایل خود را برای بازگشت به کشورش به مسئولان باشگاه  اعلام کرده است.
 
اعضای تیم پرسپولیس پس از بازگشت از اردوی سرعین، چهارشنبه ساعت 7 صبح برای برگزاری آخرین اردوی پیش فصل راهی دورتموند آلمان می‌شوند.
 
حسین عبدی مربی تیم فوتبال پرسپولیس که به عنوان تنها مربی ایرانی برای شرکت در کلاس مربیگری فیفا به انگلیس سفر کرده، پس از اتمام این دوره به اردوی سرخپوشان در آلمان اضافه می شود.
کد مطلب 1108230

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