به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضا صابری ظهر دوشنبه در جلسه رسیدگی به مشکلات شهرستان نهبندان با بیان که در صورت افزایش اعتبارات استان، اعتبارات این طرح نیز به 200 میلیارد ریال خواهد رسید، افزود: بیشترین سهم اعتبارات طرح توسعه در بخشهای راه و ترابری، جهاد کشاورزی، دانشگاهها و آب و فاضلاب روستایی هزینه خواهد شد.

وی از اختصاص پنج میلیارد ریال از اعتبارات این طرح برای ساخت دانشکده معدن نهبندان خبر داد و گفت: این دانشکده سال آینده راه اندازی خواهد شد.



نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی اعتبارات تملک دارایی شهرستان نهبندان را در سال جاری 11 میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: طرح توسعه نهبندان به دنبال سفر رهبر معظم انقلاب در شهریور 78 به این شهرستان با هدف محرومیت زدایی از این منطقه تصویب شد که تاکنون 100میلیارد ریال در اجرای آن هزینه شده است.

فرماندار نهبندان نیز در این جلسه از رکود و در آستانه تعطیلی قرار گرفتن بازارچه دو کوهانه این شهرستان انتقاد کر د و اظهارداشت:راه اندازی معبر و بازارچه میل 78 در شهرستان سربیشه بر این بازارچه تاثیر گذاشته و باعث بروز مشکلاتی برای غرفه داران شده است.

غلامرضا پورسلطانی افزود: مجوز قرنطینه دام در بازارچه دوکوهانه گرفته شده و برای رونق این واحد اقتصادی مشکلات مربوط به احداث کشتارگاه برای صدور گوشت از این مکان در حال بررسی است.