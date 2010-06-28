بانک اطلاعات خبرنگاران استان یزد تشکیل می شود

حسن مفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: خبرنگاران واجد شرایط استان یزد می ‌توانند با حضور در واحد مطبوعات این اداره کل نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه در این زمینه اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: خبرنگاران تا پایان تیرماه سال جاری مهلت دارند مدارک مربوطه را به واحد مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد تحویل دهند.

مفیدی مدارک مورد نیاز را تعداد 15 نمونه کار درج شده در نشریات یا 50 نمونه کار در خبرگزاریها به نام متقاضی حداقل طی دو سال اخیر، معرفی نامه از مدیر رسانه، تصویر مدرک دانشگاهی، تصویر گواهی دوره کوتاه مدت روزنامه‌ نگاری، تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی، تصویر صفحه اول دفترچه بیمه متقاضی، سه قطعه عکس، شماره حساب سیبا و تکمیل و مهر و امضای فرمهای مربوطه اعلام کرد.

مفیدی بیان داشت: تاکنون اطلاعات کاملی از خبرنگاران استان یزد در دست نبوده است اما با راه‌ اندازی این بانک اطلاعاتی، خبرنگاران استان یزد شناسایی خواهند شد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر آمار دقیقی از خبرنگاران حرفه‌ ای و فعالان مطبوعاتی در دست نیست و با تکمیل این بانک اطلاعاتی با همکاری خبرنگاران و اصحاب رسانه استان یزد، به اطلاعات دقیقی در این زمینه دست پیدا خواهیم کرد.

مفیدی از خبرنگاران استان یزد خواست؛ با حضور به موقع در واحد مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و ارائه مدارک مورد نیاز، در تکمیل و راه ‌اندازی این بانک اطلاعاتی همکاری کنند.