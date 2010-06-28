پروژه سیستمهای تصویری هوشمند در خراسان جنوبی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جواد وحدتی فرد پیش از ظهر دوشنبه در حریان بازدید از این پروژه در محور بیرجند، تعداد دوربین و تابلوهای نصب شده در محورهای استان را تا کنون هفت مورد عنوان کرد و افزود: این دوربینها در کیلومترهای 15 و 40 محور بیرجند- سربیشه و کیلومتر12 محور بیرجند - قاین نصب شده است.

وی اضافه کرد: سیستم های نظارت تصویری از آن جایی که تصاویر را از طریق شبکه مخابراتی به شعبه مرکز مدیریت راه ها ارسال نموده ودر بسترسازی لازم برای کنترل سرعت، نظارت بر وضعیت جاده ها، روان سازی ترافیک و رفع موانع در راه ها و همچنین تسریع در عملیات امدادرسانی به مصدومان حوادث احتمالی نقش به سزایی دارند، به عنوان ابزاری مهم در بحث نظارت و ایجاد امنیت در جاده ها هستند.

وحدتی فرد استفاده از فنآوری نوین در بحث ایمنی جاده ها و سامانه های حمل و نقل هوشمند را از برنامه های شاخص این اداره کل عنوان کرد و بیان داشت: به منظور ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات جاده ای، چهار پروژه نصب دوربین نظارت تصویری، تابلوی پیام متغیر، تابلوی محدودیت سرعت و تابلوی نمایش سرعت درکیلومتر 12 محور بیرجند قاین به طور هم زمان به بهره برداری رسیده است.

وی در تشریح عملکرد این دروبینها، تصریح کرد: درانتقال اطلاعات و گزارشات لحظه ای وضعیت مسیر ها به رانندگان از سیستمهای پیام نما استفاده می شود که این تابلوها به صورت هوشمند مرتبط بوده و دارای قابلیت تغییر اطلاعات نمایشی می باشند.

وی ادامه داد: همچنین استفاده ازچراغ های LED در تابلوهای مذکور امکان دید پیامها را در نور مستقیم خورشید و شرایط جوی نامطلوب (مه و بارندگی)، کنترل شدت نور بر مبنای نور محیط (شب و روز) و تنوع بالای رنگها قابل نمایش کرده است.

وحدتی فرد در خصوص تابلوهای محدودیت و نمایش سرعت نیز اظهار داشت: این تابلوها جهت نمایش حداکثر سرعت مجاز و سرعت وسایل نقلیه در حال تردد در سطح جاده ها و بزرگراه ها است، که بصورت هوشمند در مورد حداکثر سرعت مجاز با توجه به شرایط محیطی جاده تصمیم گیری می کند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: همچنین امکان ارتباط با مرکز کنترل بصورت آنلاین با استفاده از روش GPRS نیز در آنها پیش بینی شده، تا از مرکز کنترل بتوان در شرایط خاص تابلوها را بصورت منفرد یا گروهی در هر مسیر کنترل کرد.