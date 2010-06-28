خسرو سامری در گففتگ با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه وضعیت صنایع و معادن همدان با توجه به ظرفیتها و میزان سرمایهگذاری بهتر شده و در مقایسه با سال 83 چهار پله صعود داشته است، گفت: وضعیت استان همدان با توجه به قرار گرفتن در جوار استانهای محروم، مطلوب است.
رئیس سازمان صنایع و معادن همدان با اشاره به تکمیل برخی طرح های صنعتی و افتتاح آنها در آینده ای نزدیک، اظهار داشت: کارخانه سیمان نهاوند، طرح های فولادی شهرستان ملایر، کارخانه ورقهای ریز میکرون آلومینیوم در رزن و برخی طرح های صنعتی دیگر در استان همدان راه را برای محقق شدن شهر صنعتی هموار کرده است.
رئیس سازمان صنایع و معادن همدان چشمانداز توسعه بخش صنعت را مطابق با اهداف تعریف شده دانست و افزود: چشمانداز توسعه بخش صنعت طبق اهداف تعریف شده برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور است.
وی خاطرنشان کرد: وجود معادن غنی ومنحصر به فرد در همدان از جمله معدن آندولوزیت، وجود محصولات کشاورزی متنوع و مورد مصرف در صنایع غذایی، نزدیکی به مرکز کشور، وجود رشتههای صنعتی و معدنی در دانشگاههای استان همدان و تربیت نیروی انسانی ماهر در صنعت و معدن از ظرفیتهای استان همدان در تحقق اهداف تعیین شده است.
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