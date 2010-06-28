قربانعلی شیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این مدت تعداد 405 واحد آموزشی با هزار و 712 کلاس درس احداث و به آموزش و پرورش استان تحویل شده است.

وی اظهار داشت: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در راستای سیاست¬های عدالت محور دولت محترم ، با هدف احداث، توسعه و نوسازی مدارس و تامین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس استان اقدام به ساخت این مدارس کرده است.

شیرزاد با اشاره به اعتبارات دستگاه خاطرنشان کرد: اعتبارات ملی و استانی این اداره کل در طول برنامه چهارم توسعه به مبلغی بالغ بر 1400 میلیارد ریال رسیده که بیش از 87 درصد آن تخصیص یافته است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان گلستان گفت: همچنین طی سالهای 85 الی 88 بیش از 708 میلیارد ریال اعتبار جهت تخریب وبازسازی مدارس فرسوده استان اختصاص یافته است.