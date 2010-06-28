به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند در 13 قسمت با رویکرد مذهبی با موضوع عشق و علاقه مردم کرمانشاه به امام رضا (ع) تهیه میشود. عوامل مستند "امام رضا (ع)" عبارتند از محمدصادق بکتاشیان تدوین، مهدی صادقی صداگذاری و میکس و حائری مشاور برنامه.
ـ تله فیلم "عروس مرز" در شبکه استانی سیمای مرکز آذربایجان غربی به تهیهکنندگی و کارگردانی مجید مظفری تولید میشود. داستان این فیلم درباره یک سروان نیروی انتظامی است که در یکی از پاسگاههای مرزی استان آذربایجان غربی در حال خدمت است و ...
در فیلم "عروس مرز" خسرو دستگیر، بنیامین مظفری، سهند جعفریزاد، علی ضیایی، مجید غفاری، الهام حمیدیان و نازنین احمدی بازی میکنند. عوامل تولید این پروژه عبارتند از تصویربردار: بیژن رحمتی، نویسنده: علی دلگشایی، صدابردار: حمید دژاکام و مدیر تولید: جلیل اسماعیل زاده.
ـ مستند "دیلمان بهشت نیاکان" در 13 قسمت 25 دقیقهای در سیمای مرکز گیلان تولید میشود. این مستند به طبیعت گیلان میپردازد.عوامل تهیه مستند "دیلمان بهشت نیاکان" عبارتند از نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرهاد مهرانفر، تصویربردار: محمدرضا قوامپور، صدابردار: علیرضا دریادل و طراح صحنه و لباس: سهیلا فرزاد.
ـ تولید انیمیشن "اینجوریه" در 13 قسمت چهار تا شش دقیقه در واحد انیمیشن مهاباد سیمای مرکز به پایان رسید. موضوع فیلم اصلاح الگوی مصرف است. لیلا خلیلزاده نویسنده این انیمیشن است.
ـ مجموعه عروسکی"کارآگاه بوبو" در 13 قسمت 25 دقیقهای به سفارش مرکز سیمای مرکز همدان تهیه شده است. داستان این انیمیشن درباره سه گروه از حیوانات است.
ـ گروه ورزشی شبکه بینالمللی خبر در برنامهای با عنوان همگام با جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی به تحلیل مسابقات جام جهانی فوتبال میپردازد. این برنامه ساعت 12:15 پخش میشود.
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