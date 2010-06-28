بیست و هشتمین دوره اردوهای دانش آموزی نهاد کمیته امداد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این اردوها با هدف فراهم کردن اوقات پربار تابستاتی برای دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد در کرج آغاز شده و کمیته امداد امام خمینی (ره) غرب استان تهران میزبان این اردوها است.

این اردوها در مجتمع فرهنگی و تربیتی الزهرا(س) کمیته امداد غرب استان تهران واقع در جاده چالوس برگزار می شود و دانش آموزانی از استانهای کشور در این اردوها حضور خواهند داشت.

روز اول تا پنجم این اردوها به ترتیب، همت والا، بصیرت، سلامت، کارآمدی و استقامت نام گرفته اند که این امر به نوعی روزشمار این اردوها محسوب می شود.

این اردوها به همت معاونت امور فرهنگی اداره کل امور امور تربیتی کمیته امداد ترتیب داده شده اند و کمیته امداد غرب استان تهران نیز در این خصوص نقش قابل توجهی دارد.

یکی از بزرگترین فعالیتهای کمیته امداد، کمک به تربیت دانش آموزان ارزشی است

فرماندار کرج در مراسم افتتاحیه این اردوها در جمع دانش آموزان گفت: کمیته امداد، یادگاری از امام راحل(ره) است و این نهاد نام زیبای امام خمینی را می کشد ضمن اینکه یکی از بزرگترین فعالیتهای کمیته امداد، کمک به تربیت دانش آموزان ارزشی است.

عیسی فرهادی ادامه داد: جمع شدن این همه دانش آموز در کنار هم در قالب اردوهای دانش آموزی یک امر خاطره ساز است و می تواند ظرفیتی را برای خلق روزهای خوب و به یادماندنی فراهم کند.

وی عنوان کرد: دانش آموزان با حضور در این اردوها زندگی و فعالیتهای دسته جمعی را تمرین می کنند و این امر بر ارزش و اهمیت اردوهای دانش آموزی می افزاید و ضرورت توجه به آنها را بیش از پیش افزایش می دهد.

دانش آموزان با فعالیتهای اجتماعی، زمینه افزایش حضور زنان در جامعه را فراهم کنند

در بخش دیگری از این مراسم نیز نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی گفت: دانش آموزان دختر باید از هم اکنون با افزایش فعالیتهای اجتماعی خود، زمینه افزایش حضور زنان در جامعه در آینده را فراهم کنند و به این امر توجه ویژه ای داشته باشند.

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی پررنگتر از قبل شود

فاطمه آجرلو ادامه داد: زنان باید بیشتر از قبل، مسئولیتهای اجتماعی نقش به عهده بگیرند البته در این خصوص شاهد رشد خوبی بوده ایم اما باید همچنان تلاش کنیم تا نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی پررنگتر از قبل شود.

وی خاطرنشان کرد: برای تحقق این امر باید زنان جامعه به علم و دانش کافی مجهز شوند البه صرف این امر کافی نیست و زنان باید به تزکیه دست پیدا کنند تا بتوانند جایگاه بسیار مهمی در انجام فعالیتهای اجتماعی به عهده بگیرند.

نماینده کرج در خانه ملت در خصوص استان البرز نیز اضافه کرد: تصویب تشکیل استان البرز نتیجه سالها تلاش بوده و فرمانداران مختلفی در این زمینه تلاش کرده اند و باید این امر را به یاد داشته باشیم و هرگز از یاد نبریم.

وی یادآور شد: نقش فرماندار کنونی شهرستان کرج نیز در این خصوص بسیار حائز اهمیت است و وی در این زمینه تلاشهای بسیاری داشته که شایان توجه و تقدیر است.

غرب استان تهران میزبان 2800 دانش آموز سراسر کشور در قالب اردوهای تابستانی است .

قربانعلی مصطفایی، رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد غرب استان تهران نیز گفت: این نهاد امسال میزبان دو هزار و 800 نفر دانش آموز سراسر کشور در قالب اردوهای تابستانی است.

وی ادامه داد: تعداد اردوی تابستانی با حضور دو هزار دانش آموز پسر و تعداد 800 دانش آموز دختر در مقطع راهنمایی و دبیرستان در قالب 18 دوره برگزار می شود .

این مسئول بیان کرد: در این راستا دو اردوگاه فرهنگی و تربیتی امام علی (ع) و الزهرا (س) کمیته امداد این منطقه آماده سازی ، تجهیز و مهیای پذیرایی از دانش آموزان میهمان شده است ضمن اینکه: دانش آموزان تحت حمایت از استانهای گیلان، کهکیلویه بویر احمد، مرکزی، قم، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان و اردبیل به کرج اعزام می شوند.

ارتقای سطح کیفی اردوهای اعزامی نسبت به سالهای قبل

مصطفایی با اشاره به ارتقای سطح کیفی اردوهای اعزامی نسبت به سالهای قبل اظهار داشت: اجرای برنامه های فرهنگی، آموزشی، زیارت اماکن مذهبی، برگزاری مسابقات قرآنی، برنامه مشاوره، اعزام روحانی به اردوگاه، برپایی نمایشگاه گلستان هدایت و... در اردوگاه الزهراء(س) و امام علی (ع) اجرا می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: دو دوره از اردوهای کمیته امداد به مدت 10 روزدر ایام ماه مبارک رمضان با حضور اعضای کانون جوانان پیرو ولایت برگزار می شود و در این راستا برنامه های ویژه ای نیز تدارک دیده شده است.