به گزارش خبرگزاری مهر، رمان "شمایل تاریک کاخها" جدیدترین اثر نویسنده است که پس از رمانهای "نیمه غایب" و "ویران می آیی" در سال 88 از سوی نشر چشمه به جامعه ادبی عرضه شده است.

این رمان گریزی به دوره‌های تاریخ ایران دارد که نگاهی به وقایع دوران قاجار و صفویه، بخشی از این رجعت به گذشته است.



سناپور که بیش از دو دهه سابقه حضور در عرصه‌های ادب و مطبوعات دارد از نویسندگانی است که پس از فعالیتهای متفاوت در عرصه‌های فیلمنامه نویسی، نقد ادبی، روزنامه نگاری و ادبیات کودک و نوجوان با نوشتن رمان "نیمه غایب" در سال 78 نگاهها را متوجه خود کرد. این رمان که تا سال 87 پانزده بار تجدید چاپ شده است، برنده اولین دوره جایزه ادبی مهرگان و جایزه یلدا ( به طور مشترک ) در همان ایام شد.

این نویسنده علاوه بر نوشتن رمان سابقه‌ای ده ساله در تدریس داستان‌نویسی دارد.

علاقه‌مندان برای حضور در نشست بررسی رمان "شمایل تاریک کاخها" می‌توانند ساعت 17:30 به انتشارات افراز به نشانی خیابان فلسطین جنوبی، خیابان وحید نظری، بن‌بست افشار، پلاک1، واحد 5 مراجعه کنند.