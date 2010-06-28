پروژه های عمرانی بنادر و دریانوردی با همکاری بسیج مهندسین انجام خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهدی نوبانی ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان عمرانی و اداری کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه یکی از دستاوردهای شاخص بسیج، تشکیل بسیج مهندسین است گفت: بسیج مهندسین به عنوان بازوی قدرتمندی در راستای سازندگی و اشاعه اهداف ارزشمند علمی و فرهنگی استان محسوب می شود. در سال جاری سازمان بسیج مهندسین هرمزگان با بکارگیری مهندسان مجرب و متعهد در راستای ایجاد تحولی عظیم و پیشرو سازندگی استان گام بر می‌دارد.

وی با بیان اینکه این سازمان، سازمانی تخصصی و شامل شاخه‌های متنوع مهندسی است، حضور موثر و کار آمد در عرصه‌های فنی و کمک به ارتقا کار آمدی استان در عرصه‌های سازندگی، اقتصادی، علمی و پژوهشی را از مهمترین برنامه‌های سازمان بسیج مهندسین هرمزگان در سال جاری عنوان کرد.

نوبانی ادامه داد: حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی مهندسین بسیجی، برگزاری کارگروه‌های تخصصی با موضوعات گوناگون، جمع آوری و مقالات علمی و مهندسی و حمایت از پروژه های تحقیقاتی مهندسین بسیجی استان از دیگر برنامه‌های سال جاری این سازمان محسوب می‌شود.

در ادامه معاون عمرانی اداره کل بنادر هرمزگان با اشاره به اینکه تا کنون حجم فعالیت ها و تاثیر گزاری بسیج مهندسین استان چشمگیر بوده است بیان کرد: اعتمادی که به تخصص و سرعت بالای کار بسیج مهندسین وجود دارد موجب شده است تا بخشی از پروژه های اداره کل بنادر استان به این سازمان واگذار شود.

ناصری افزود: سازمان بسیج مهندسین استان با استفاده از توانایی و تخصص مهندسین خود به خوبی توانسته است به عنوان سازمانی خدمت رسان به نظام نقش خود را ایفا کند.

همچنین در ادامه رئیس اداره آموزش اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن امضای تفاهم نامه‌ای بین سازمان بسیج مهندسین استان و اداره کل بنادر و دریانوردی تصریح کرد: براساس این تفاهم نامه از توانایی های بسیج مهندسین در زمینه پروژه‌های اجرایی، نظارتی و تحقیقاتی اداره کل بنادر استان استفاده می‌شود.

محمود صابری اضافه کرد: اشتغال زایی، سرعت بخشیدن به انجام پروژه‌ها، سلامت و دقت بالای کار از جمله مزایای این تفاهم نامه است.

در پایان رئیس بسیج مهندسین هرمزگان ضمن تقدیر و تشکر از همکاری های مدیر کل بنادر و کشتیرانی استان به منظور ایجاد تفاهم نامه افزود: امید است با امضای این تفاهم نامه باب جدیدی از همکاری بین این دو سازمان ایجاد شود.