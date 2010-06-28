مارادونا: تمام مکزیکی ها به مسی لگد می زدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرژانتین یکشنبه شب با نتیجه 3 بر یک مقابل مکزیک به برتری رسید و به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی راه پیدا کرد.

دیه گو مارادنا در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: هرگاه مسی صاحب توپ می شد ، بازیکنان مکزیک سعی می کردند به او لگد بزنند و متوقفش کنند. آنچه بر روی مسی انجام شد از نظر من یک افتضاح است.

وی در خصوص دیدار با آلمان در مرحله یک چهارم نهایی رقابت ها گفت: آلمان با مکزیک فرق دارد. آنها تیم قدرتمندتری هستند اما ما سعی می کنیم بهترین بازیکنان خود را به میدان بفرستیم.