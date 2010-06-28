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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۰

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی/

مارادونا: تمام مکزیکی ها به مسی لگد می زدند

مارادونا: تمام مکزیکی ها به مسی لگد می زدند

سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین از نحوه بازی ها بازیکنان مکزیک انتقاد کرد و گفت آنها در طول بازی به لیونل مسی لگد می زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرژانتین یکشنبه شب با نتیجه 3 بر یک مقابل مکزیک به برتری رسید و به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی راه پیدا کرد.

دیه گو مارادنا در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: هرگاه مسی صاحب توپ می شد ، بازیکنان مکزیک سعی می کردند به او لگد بزنند و متوقفش کنند. آنچه بر روی مسی انجام شد از نظر من یک افتضاح است.

وی در خصوص دیدار با آلمان در مرحله یک چهارم نهایی رقابت ها گفت: آلمان با مکزیک فرق دارد. آنها تیم قدرتمندتری هستند اما ما سعی می کنیم بهترین بازیکنان خود را به میدان بفرستیم.

کد مطلب 1108260

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