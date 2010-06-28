98 درصد گرایشها به مواد مخدر در استان زنجان سنتی است

سردار محسن حسنخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میانگین سنی گرایش به این مواد سنتی 20 تا 30 سال را به خود اختصاص داده که مشابه نرم کشوری است.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی استان در سال گذشته یک تن و 200 هزار کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرده که نسبت به مشابه سال گذشته 98 درصد رشد داشته که در این رابطه هزار و 541 نفر قاچاقچی دستگیر شده که نسبت به مشابه سال گذشته30 درصد رشد داشته است.

سردار حسنخانی افزود: پدیده مواد مخدر یک معضل جهانی است و دشمنان از آن به عنوان ضربه قوی برای جوانان و نوجوانان استفاده می کنند که تاثیر عمیقی در سراسر جهان دارد و یک بلای خانمان سوز برای خانواده هاست و سلب امنیت خانواده و تضعیف کشور را به همراه دارد.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان همچنین اظهار داشت: مبارزه با معضل مواد مخدر یک اقدام ملی و فراملی است که در این راستا باید درمان و اشتغال و جلوگیری از ورود افراد جدید به این عرصه و برگزاری کنفرانس های بین المللی اعتیاد و مبارزه با قاچاق را در کشور و استان در دستور کار قرار دهیم.

سردار حسنخانی از آموزش 110 هزار نفر از معتادان در سال گذشته خبر داد و گفت: در این راستا همچنین دو هزار و 160 برنامه آموزشی از شبکه اشراق پخش شده و 20 هزار نسخه آموزشی، سی دی و جزوه و مقالات در بین اقشار مختلف توزیع شده است.

وی افزود: در سطح استان زنجان 29 مرکز درمانی وجود دارد که 22 هزار و 832 نفر در این مراکز درمانی تحت پوشش قرار دارند.

سردار حسنخانی در خصوص گرایش بیش از 98 درصد مردان و دو درصد زنان به مواد مخدر در استان زنجان گفت: استان زنجان در گرایش زنان به مواد مخدر در کشور وضعیت خوبی دارد و تنها کمتر از دو درصد از زنان زنجانی به مواد مخدر گرایش دارند.