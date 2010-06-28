20 هزار نفر در یزد معتکف شدند

حجت ‌الاسلام علی کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: مراسم معنوی اعتکاف هم‌ اکنون در 160 مسجد در سراسر استان یزد در حال برگزاری است.

وی یادآور شد: سال گذشته 18 هزار و 662 نفر در 154 مسجد استان یزد در این مراسم شرکت کردند.

کارگر با اشاره به بیشترین استقبال از سوی طلاب و دانشجویان صورت می‌ گیرد، افزود: 30 تا 40 درصد شرکت‌کنندگان را جوانان از سنین دانش ‌آموزی تا سن 30 سالگی و بقیه را افراد بالای 30 سال تشکیل می‌ دهند.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین استقبال از مراسم معنوی اعتکاف توسط خواهران استان یزد صورت می‌ گیرد به همین دلیل امسال ظرفیت بیشتری برای آنها در نظر گرفته شده است.

کارگر با اشاره به آمار معتکفان در برخی شهرستانهای استان یزد اظهار داشت: در شهرستان بافق هزار نفر در هشت مسجد، در اردکان بیش از هزار نفر در 14 مسجد، در میبد سه هزار نفر در 23 مسجد، در ابرکوه هزار نفر در 18 مسجد و در مهریز هزار و 900 نفر در 16 مسجد معتکف شده اند.

کارگر در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به جایگاه اعتکاف در دین مبین اسلام اظهار داشت: اعتکاف یکی از سنت‌های حسنه ‌ای است که حتی در دوران قبل از اسلام نیز موحدان به روشهای مختلف معتکف می ‌شدند.

وی با اشاره به اهمیت اعتکاف در زندگی پیامبر اسلام (ص) نیز عنوان کرد: اگر پیامبر (ص) در سالی موفق به اعتکاف نمی ‌شدند، در ماه مبارک رمضان دو دهه معتکف می‌شدند که دهه نخست به نیت سال قبل و دهه دوم به نیت همان سال به اعتکاف می‌پرداختند که این امر برهان محکمی بر اهمیت سنت حسنه اعتکاف است.

کارگر، اعتکاف را سنتی برای ساختن روح انسان و تعالی آن دانست و افزود: انسان طی سه روز از تعلقات دنیایی رهایی می‌یابد و در امن‌ترین مکان که همان مسجد، خانه خداست، به راز و نیاز با خالق یکتا می ‌پردازد.

مردم استان یزد همراه با سایر مسلمانان جهان در 160 مسجد استان یزد معتکف شده و به راز و نیاز با خالق یکتا مشغول شده‌ اند.