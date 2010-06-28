به جای مشاجرات خرد همه به فکر کارآمدی اقتصادی باشند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به خرم آباد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در کنگره شهدای روحانی استان لرستان با اشاره به قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت اظهار داشت: آیا آنها تصور می کنند با قطعنامه جلوی فناوری هسته ای را می گیرند؟ این طور نیست خودشان هم می دانند گاهی نیز در حرفهایشان تاکید می کنند که باید به شرایط اقتصادی ایران لطمه بزنیم.

وی افزود: اما من تردید ندارم قدم هایی که بر می دارند هیچ تاثیری در اراده ملت ایران ندارد آنها با هدف گیری چنین اقداماتی می کنند به دنبال این هستند شرایط اقتصادی در کشور را تحت تاثیر قرار دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص همت مضاعف و کار مضاعف اظهار داشت: اگر می خواهیم در شرایط امروز شگرد دشمن را از بین ببریم و در شطرنج ماتش کنیم همه باید تلاش کنند، قوای کشور باید وحدت داشته باشند که وضعیت اقتصادی مردم بهبود یابد.

لاریجانی با بیان اینکه دعواهای تصنعی سرگرم سازی است و به درد مردم نمی خورد، گفت: دولت و مجلس و قوه قضائیه نباید گرفتار مسائل خرد شوند، یک موضوع مهم داریم و آن شرایط اقتصادی مردم است که باید تمام تلاشمان را برای بهبود آن داشته باشیم.

وی افزود: همه باید ملزم به اجرای قانون باشند و در چارچوب قانون این مسیر را طی کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود برخی مسائل در استان لرستان از قبیل بیکاری گفت: با تقویت صنعت می شود جلوی بیکاری را گرفت، اگر درباره پایداری در مقابل دشمن صحبت می کنیم بحث این است که هدف آنها ضربه به کارآمدی اقتصادی کشور است امروز وظیفه جز این نیست که به جای مشاجرت خرد همه به فکر کارآمدی اقتصادی باشند.

لاریجانی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در برنامه چهارم توسعه 8 درصد در نظر گرفته شد و این هدف گیری داهیانه ای است ، گفت: اما ما با این رشد فاصله زیادی داریم و مجاهدت بسیار می خواهد تا به این نقطه برسیم. فضای داخلی کشور باید با تلاش آرام شود تا شرایط ورود سرمایه گذاران فراهم شود.

وی افزود: یکی از اشتباهاتی که عده ای پس از انتخابات مرتکب شدند این بود که نتیجه انتخابات را نپذیرفتند. یک صدمه اش اقتصادی بود و فضای کشور را ملتهب کردند لذا سرمایه گذاری افت کرد.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صدور بیانیه اجلاس جی 8 علیه ایران اظهار داشت: آنها خجالت نمی کشند .

وی خطاب به سران اجلاس جی 8 افزود: شما با زندان ابوغریب و گوانتانامو با آن همه فضاحت، جنایت کردید حال نگران حقوق بشر در ایران هستید؟ شما آدمکش هایی هستید که به بهانه مبارزه با تروریسم به مجلس عروسی در افغانستان هم رحم نکردید. شما باید محاکمه شوید.

رئیس مجلس گفت: در مسئله هسته ای ایران شما این آرزو را به گور خواهید برد که فکر کنید فناوری هسته ای در ایران تعطیل خواهد شد اینکه فکر می کنید با زور و اخم می توانید شرایط را به گذشته برگردانید. یا اینکه می توانید روی اراده ملت ایران تاثیر بگذارید آن عصر عوض شده است ملت ایران یکپارچه بر صیانت از دستاوردهای هسته ای ایستاده است. با این قطعنامه ها هم نمی توانید کاری کنید.

لاریجانی ادامه داد: نتیجه صدور بیانیه جی 8 و قطعنامه شورای امنیت این است که باید همت و کار مضاعف را عملیاتی کنیم و از بحث و جدل های کم خاصیت پرهیز کنیم ، همه قوا یک جهت در تحقق اهداف انقلاب و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید باشند.

وی خطاب به حاضران در جلسه گفت: مطمئن باشید نمایندگان در این راه مصمم هستند و برای تصویب برنامه توسعه مدون تلاش خواهند کرد.

رئیس مجلس یادآور شد: یکی از کارهای ما در کمیسیون تلفیق مجلس توجه به بحث آمایش متوازن سرزمینی است. باید در استانها ظرفیت سازی شود تا مشکلاتشان به صورت ریشه ای حل شود.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز رحلت بانوی بزرگ اسلام حضرت زینب (س) و سالروز شهادت شهید بهشتی و بزرگداشت شهدای روحانی استان لرستان اظهار داشت: این سه موضوع ماهیتا به هم مربوط است .

وی گفت: پیامی که امام حسین (ع) روز عاشورا به همه اعصار نشان داد این بود که برای عزت اسلام باید جان خود را فدا کرد و زندگی بدون عزت موت واقعی است.

رئیس مجلس با بیان اینکه با جهاد می توان این عزت را به دست آورد، گفت: حضرت علی (ع) فرمود اگر می خواهید با عزت زندگی کنید باید به جهاد تمسک کنید، زندگی حضرت زینب (س) سراسر فداکاری بود وی پیام رسان این عزت بود.

لاریجانی با بیان اینکه عده خاصی از انسانها به خاطر روش خاصشان در زندگی دنیوی ماندگار هستند و در خاطرها می مانند، گفت: آنها که از نظر فکری برای اسلام زحمت کشیدند ارج و قربی دارند و همیشه ماندگارند. بزرگان دین احیاگر فکر اسلامی هستند. برای این افراد مرگ معنا ندارد.

وی ادامه داد: شهدا یک پیام مهم را می رسانند و آن این است که چه نوعی از زیستن آراستگی می آورد، شهدا با هستی خود یک مدل زیستن را برای انسانها نشان می دهند و آن مجاهدت فی سبیل الله است.

رئیس مجلس با بیان اینکه عصر ما عصر سرگردانی است ، گفت: علت این است که برخی شهادت را لمس نکرده اند . حضرت زینب (س) این پیام را رساند که اگر حیات واقعی می طلبید باید در راه اسلام از همه هستی بگذرید. پیام عاشورا باید در زندگی شما تبلور داشته باشد و زندگی شما به جای خمودگی سرشار از طراوت باشد.

نماینده مردم قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفتم تیرماه سالروز شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یارانش گفت: آنها که در هفتم تیر با همه وجودشان برای انقلاب تلاش کردند در راه زندگی عاشورایی حرکت کردند و پیام حضرت زینب (س) را شنیدند.

وی با بیان اینکه شهید بهشتی قبل از انقلاب یک خط فکری عمیق را به همراه همرزمان و همفکران خود دنبال می کرد، یادآور شد: شهید بهشتی کانون های فکری را در حوزه های علمیه سامان داد و برای دانشگاهیان جریان فکری عمیق در تهران ایجاد کرد. در تصور شهید بهشتی این بود که اداره کشور احتیاج به تشکیلات دارد و نمی توان افراد را همین طور انتخاب کرد. در شرایط امروز نیز چنین است یک فرد مسئول در جمهوری اسلامی اگر بخواهد به وظایف خود تسلط داشته باشد باید حدودی از موضوعات را بفهمد. شهید بهشتی یک خط فکری را دنبال می کرد و آن این بود که چه ساز و کاری برای امت اسلامی می توان ایجاد کرد.

لاریجانی گفت: عنصر موثر قانون اساسی شهید بهشتی است . یکی از جبهه هایی که ایشان نسبت به آن دغدغه زیادی داشت مسئله امت اسلامی بود به همین دلیل در این عرصه زحمت ها کشید.

وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب وقتی در حسینیه ارشاد مباحثی انحرافی آغاز شد و کسانی چون دکتر شریعتی این مباحث را تدریس می کردند شهید مطهری و شهید بهشتی نسبت به برخی مواضع اسلام شناسی ایشان اشکالاتی گرفتند و احساس کردند شناخت دکتر شریعتی از صدر اسلام کامل نیست. بنابراین مسئله فکر صحیح اسلامی دغدغه دیگر شهید بهشتی و همرزمانش بود و این یعنی صیانت از اصالت فکر اسلامی .

رئیس مجلس یادآور شد: یک جبهه دیگر که شهید بهشتی با آن درگیر بود جبهه ای بود که نسبت به اصالت راه امام انحراف ایجاد می کردند . شهید بهشتی مقابل آنها سینه سپر می کرد بنابراین آماج تهمت ها بود.

وی با اشاره به اقدامات بنی صدر در آن زمان ادامه داد: امثال شهید بهشتی دنبال حل مسائل کشور بودند اما یک جریان غوغاطلب نمی گذاشت کشور سرو سامان بگیرد. بنابراین از همان آغاز شروع به تیراندازی سیاسی کردند. بنی صدر با مجلس و قوه قضائیه درگیر بود چون نمی خواست کشور سرو سامان بگیرد انواع و اقسام مسائلی که درون خودش بود و انحصار طلبی و قدرت طلبی را که داشت به شهید بهشتی و دیگران نسبت می داد.

رئیس مجلس تاکید کرد: شهید بهشتی و یارانش در حفظ جمهوری اسلامی جان خود را دادند که نشان دهند نظام اسلامی که بر اساس فکر روحانیت برقرار شده اصالت دارد و حرفهایی که این موجودات سیاسی می زدند کف روی آب است. خون شهید بهشتی و یارانش این حقیقت را روشن کرد و پیام انقلاب را نشان داد.

لاریجانی ادامه داد: منافقان رئیس جمهور و نخست وزیر ما را به شهادت رساندند که بر اراده ملت خلل وارد کنند اما این راهی بود که مردم انتخاب کرده بودند و با شهادت این افراد از راه خود برنگشتند. خونش شهید بهشتی و یارانش این راه را روشن کرد.

وی افزود: جبهه دیگری که شهید بهشتی با آن درگیر بود جریان فرصت طلبی بود که قدرت طلبی می کرد و راهش با روحانیت جدا بود بنابراین شهید بهشتی با گروه های منحرف و سیاسی قدرت طلب درگیر بود، او فردی بود که با خدا روراست بود و برای اسلام تلاش می کرد و مجبور بود مقابل این گروهها موضع داشته باشد.

رئیس مجلس تاکید کرد: اصالت فکر شهید بهشتی ما رابه مسیری رساند که امروز در آن قرار داریم.

وی افزود: برخی روشنفکران دیروز که امروز هم وجود دارند گروه هایی هستند که گاهی پیام می دهند اینها مسائلی نیست که حقیقت اسلام در آن باشد اکثرشان چهره های جذاب داشتند اما به مرور بطون خود را نشان دادند. اگر امروز ما یک اصالت از اسلام داریم در پناه راهی است که حوزه های علمیه می روند، اصالت فکری که به ما رسیده است از روحانیت است.

وی ادامه داد: باید مسیر درست شود اگر کسی می خواهد پیرو راستین حضرت آیت الله خامنه ای باشد باید فکر اسلامی را از روحانیت دنبال کند، چیزهای بدلی مشکلات زیادی برای انقلاب ایجاد کرد.

رئیس مجلس ادامه داد: زمانی تفسیر طبقاتی از اسلام دادند و روحانیت را متهم کردند که با قدرت اقتصادی همراه است اما همین شهدایی که شما از آنها تجلیل می کنید نشان دادند که روحانیت چیزی نیست که آنها در خواب و خیال به جامعه تزریق کرده اند. روحانیت برای انقلاب و پایداری آن در میدان قلم و فکر و میدان جنگ حضور دارد، این حرکت جهادی که روحانیت درون حوزه ها نشان داد حرکت آگاهی بخشی بود که قلم بزرگی روی تئوری های مخرب کشید.

لاریجانی خاطر نشان کرد: پیامی که ما از مکتب حضرت زینب (س) می گیریم این است که راه این انقلاب منوط به اصالت های فکر اسلامی است نمی توانیم سیاست سالم و فرهنگ سالم را بر مبنای ایدئولوژی منحرف داشته باشیم چه بسا در سالهای گذشته چنین مسائلی داشتیم. گاهی در روزنامه ها می نوشتند مگر می شود مردم سالاری و دین با هم همراه باشد .

وی افزود: اگر مبنای لیبرال را بپذریم در مسائل سیاسی فرهنگی دچار مشکل می شویم اصالت دینی باعث می شود که شما در مسائل سیاسی و فرهنگی درست تصمیم بگیرید.

لاریجانی با بیان اینکه وجه قالب انقلاب اسلامی مسائل فرهنگی است، گفت: انسان های فرهیخته طرفدار ولایت هستند و همیشه در راه اسلام فعالیت می کنند اما اگر در مسائل فرهنگی چه از داخل و چه از خارج در گرداب قرار گیرند نمی توانند در مسائل اساسی انقلاب پایداری داشته باشند.

نماینده مردم قم ادامه داد: اگر فرهنگ اسلام غبارآلود شود کشور به انحراف کشیده می شود اگر فضای جامعه آرام باشد مردم آزاد هستند و کسی نمی تواند حقوق آنها را محدود کند نه مجلس نه دولت.

وی افزود: اما صیانت از فضای فرهنگی جامعه و ایجاد آراستگی در فرهنگ جامعه حقوقی است که اگر این کارها انجام نشود تعدی به حقوق ملت است.

لاریجانی گفت: همه موظف به امر به معروف و نهی از منکر هستند امر به معروف امری فردی نیست همه موظفیم در سطوح مختلف فضای جامعه را آراسته کنیم اما برخی تصور اشتباه دارند که گاهی به لسان دیگر نیز در گذشته بوده است.

رئیس مجلس گفت: امر به معروف و نهی از منکر باید با آرامش انجام شود اما نمی شود در اصلش تردید کرد. این یک وظیفه اسلامی است.

لاریجانی در این مراسم از چند خانواده شهید به نمایندگی از خانواده 53 شهید روحانی استان لرستان با اهدای لوح تقدیر تشکر کرد.

حضور در جلسه شورای اداری استان و دیدار با روحانیون از دیگر برنامه های لاریجانی در این سفر یک روزه به خرم آباد است.