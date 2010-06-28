معتادان بی بضاعت به صورت رایگان درمان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز دوشنبه در حاشیه مراسم هفته مبارزه مواد مخدر با اشاره به کاهش هزینه های درمان اعتیاد در کشور گفت: امسال به دنبال کاهش هزینه های درمان هستیم تا گرایش افراد برای مراجعه به مراکز درمانی افزایش یابد.

وی ادامه داد: در سال جاری با ایجاد مراکز درمانی دولتی در سراسر کشور معتادان بی بضاعت تحت پوشش درمان رایگان قرار می گیرند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به بودجه 80 میلیاردی سال 89 ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این بودجه نسبت به بودجه 60 میلیاردی ستاد در سال 84، افزایش چندانی نداشته است، این در حالی است که اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعی کشور به شمار می رود. برهمین اساس باید بیش از اینها برای حل این معضل سرمایه گذاری کرد.

وی در مورد پیش سازهای مواد مخدر صنعتی در ایران گفت: پیش سازها در مواد مخدر صنعتی، جنبه دوگانه دارد که هم در صنعت و هم در دارو سازی استفاده می شود و با توجه به نحوه کنترل وزارت بهداشت بر این گونه مواد، دسترسی و انتقال این پیش سازها از ایران به سایر کشورها وجود ندارد.

احمدی مقدم عنوان کرد: تنها در چند مورد برخی قصد تراتزیت این پیش سازها را به افغانستان داشتند که با کنترل مناسب پلیس از خروج این مواد جلوگیری شد.

وی با اشاره به اینکه حضور ناتو در افغانستان نمادین است و در مدیریت این کشور نقشی ندارد، گفت: میزان کمکهای ارائه شده از سوی ناتو برای مبارزه با تولید و عرضه مواد مخدر بسیار ناچیز بوده و در حد تبلیغات انجام شده نیز نیست.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بودجه های اختصاص یافته از سوی محافل بین المللی برای کمک به مبارزه با مواد مخدر در ایران بیشتر جنبه صدقه ای دارد و ایران بدون توجه به این مسئله به سد ترانزیت مواد مخدر از افعانستان به دنیا ادامه می دهد.