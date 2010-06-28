طرح توسعه بندر لنگه بزودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، اسماعیل مکی زاده بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: محوطه سازی غربی در راستای طرح توسعه این بندر بزودی آغاز می شود که با بهره برداری از این طرح، این بندر دارای محوطه اختصاصی کانتینر خواهد شد.

وی گفت: مناقصه این طرح انجام شده است و در صورت تامین اعتبار از سوی سازمان بنادر، این طرح چهار ماهه اجرا خواهد شد.

مکی زاده خاطرنشان کرد: در سال گذشته برای نخستین بار 1400 TEU کانتینر در این بندر تخلیه شد که در صورت اجرای طرح توسعه این بندر، این میزان افزایش خواهد یافت.

وی افزود: این عملیات با بهره گیری از تخفیفات 20 درصدی ترانزیت داخلی و با استفاده از جرثقیل های 60 تنی در این بندر انجام شد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه با اشاره به موقعیت بسیار مناسب این بندر در منطقه خلیج فارس گفت: اجرای طرحهای توسعه در این بندر به شکوفایی هر چه بیشتر منطقه کمک خواهد کرد و از طرفی این بندر، به جمع محدود بنادر کانتینری کشور خواهد پیوست.

وی با اشاره به انجام مطالعات طرح توسعه این بندر توسط مشاور طرح گفت: برای طرح توسعه این بندر در مطالعات انجام شده بیش از 9 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

مکی زاده خاطرنشان کرد: طرح توسعه این بندر مهم با توسعه دریایی آغاز می شود که بر اساس آن عملیات اطاله موج شکن و جمع آوری موج شکن قدیمی در روند اجرایی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: اطاله موج شکن در جهت افزایش ضریب عملیاتی این بندر انجام می گیرد که این امر افزایش فعالیت های تخلیه و بارگیری را نیز در پی خواهد داشت.