خشکسالی وضعیت ناهنجاری در استان یزد به وجود آورده است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، فلاح ‌زاده ظهر دوشنبه در نشست ستاد خشکسالی استان یزد اظهار داشت: سال گذشته میزان خسارت آشکار خشکسالی استان 550 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست که آنچه که تاثیر درازمدت بر کشاورزی استان می‌گذارد، قابل برآورد نیست.

وی وضعیت خشکسالی استان یزد در سال جاری را نگران‌ کننده توصیف کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان کشور به استان یزد شد.

استاندار یزد همچنین با اشاره به بازدید خود از شهرستان‌های تفت و مهریز، از این بازدیدها به عنوان سخت ‌ترین بازدیدهای شهرستانی خود طی سه سال گذشته یاد کرد و بیان داشت: پدیده خشکسالی در این شهرستانها که در واقع باغ‌ شهرهای استان یزد به شمار می‌ روند، بیداد کرده است و در همه جای این شهرستانها آثار و تبعات ناشی از خشکسالی قابل لمس است.

وی همکاری دستگاه‌ های استان یزد برای رفع بخشی از مشکلات ناشی از پدیده خشکسالی را ضروری دانست.

فلاح‌ زاده با اشاره به اینکه کشاورزان بیش از سایر اقشار استان یزد از بروز پدیده خشکسالی طی سالهای اخیر در رنج هستند، افزود: افت سفره‌ های زیرزمینی، ایجاد شوره‌زار در اراضی کشاورزی، خشک شدن باغات و کم ‌آبی کمر کشاورزان استان یزد را خم کرده است.

وی اظهار امیدواری کرد: بودجه‌های اختصاص یافته به استان یزد از محل اعتبارات خشکسالی بتواند بخشی از مشکلات کشاورزی استان یزد را رفع کند.