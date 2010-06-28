شهرکها و نواحی صنعتی کرمان با مشکل تامین آب مواجه شده اند

مهدی تربتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: یکی از مشکلات بخش صنعت تامین آب این بخش در استان کرمان است و این درحالی است که بخش عمده ای از آب موجود در استان در بخشهای دیگر هدر می رود.

وی ادامه داد: در صورتجلسه وزارت نیرو تامین آب در شهرکهای و نواحی صمعتی از طریق خرید چاه و یا تخصیص تعادل بخشی ذکر شده است که جهت خرید چاه نیاز به بودجه های چند میلیاردی می باشد و اقدام از طریق تخصیص تعادل بخشی نیز نیاز شهرکها را براورده نمی سازد.

وی گفت: تامین آب در شهرکهای و نواحی صنعتی کرمان شدیدا با مشکل مواجه شده است.

وی از دیگر معضلات بخش صنعت را عدم تعیین حریم توسط اداره راه و ترابری بابت خطوط انتقال برق شهرکها صنعتی بردسیر و بلا تکلیف ماندن آن در مدت یک سال و نیم خبر داد و گفت: واحدهایی همچون "کانی مس" نیاز مبرم به برق دارند.

تربتی همچنین عدم تامین اعتبار یک میلیارد تومان بودجه برای گازرسانی به شهرک بردسیر را از دیگر مشکلات بخش صنعت در کرمان دانست.